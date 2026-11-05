Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) destacó los avances nacionales para proteger los beneficios de sobreviviente del Seguro Social destinados a niños y adolescentes que viven en hogares de acogida. La iniciativa busca preservar esos recursos y permitir que los jóvenes cuenten con una base económica al llegar a la adultez.

Recent changes across the country have focused attention on how Social Security survivor benefits are handled for youth in foster care. In partnership with County Departments of Social Services, North Carolina has taken positive steps to protect the financial stability of… — NCDHHS (@ncdhhs) November 4, 2026

La medida responde a una práctica conocida como «impuesto a los huérfanos», mediante la cual algunos estados utilizaban las prestaciones que recibían los menores tras la muerte de uno de sus padres para recuperar los costos de su permanencia en el sistema de protección infantil.

La Administración para Niños y Familias (ACF), organismo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, anunció que 30 estados terminaron con esa práctica o introdujeron reformas sustanciales. Oklahoma se convirtió en el estado número 30 en sumarse a la iniciativa, bajo el liderazgo de su gobernador, Kevin Stitt.

Lee también: NCDHHS recuerda visitar a sus proveedores de salud y surtir sus recetas antes del 1 de octubre

Carolina del Norte también informó sobre sus avances en coordinación con los Departamentos de Servicios Sociales de los condados. Las nuevas directrices de bienestar infantil establecen evaluaciones individuales de los beneficios y priorizan su conservación para el futuro financiero de cada joven.

Además de Oklahoma, la lista incluye Alabama, Arizona, California, Colorado, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Dakota del Norte, Ohio, Oregón, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington y Wyoming. El Distrito de Columbia también adoptó medidas.

Una estrategia para construir estabilidad financiera

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., destacó el avance y pidió a los estados restantes que protejan estos recursos. Por su parte, el subsecretario de la ACF, Alex J. Adams, señaló que los menores ya enfrentan las consecuencias de perder a sus padres y que desviar sus prestaciones agrega dificultades económicas.

La iniciativa también contempla las cuentas Fostering the Future, anunciadas por la primera dama Melania Trump en junio de 2026. Este programa propone instrumentos de ahorro e inversión para jóvenes del sistema de acogida y busca impulsar su patrimonio a largo plazo.

Lee también: El NCDHHS comparte actualización sobre el origen de una rara infección cerebral

Según la ACF, 25 gobernadores de ambos partidos asumieron el compromiso de impulsar estas cuentas en sus respectivos estados.

El organismo federal continuará trabajando con gobiernos estatales, legisladores y agencias de protección infantil para garantizar que los jóvenes reciban los beneficios económicos que les corresponden y puedan utilizarlos para construir su futuro.

Video: 64% de la población latina en NC aún sin colocarse el refuerzo