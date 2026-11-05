Inversión de 64 millones de dólares en Baton Rouge para combatir el crimen

Luisiana.— Durante una visita oficial a Baton Rouge, el Departamento de Justicia anunció una asignación presupuestaria de casi 64 millones de dólares destinada a la Iniciativa de Ciudades Modelo, con el objetivo de combatir la criminalidad violenta y fortalecer la seguridad en East Baton Rouge.

.@AGToddBlanche in Baton Rouge: "This program is just one of many steps the Trump Administration has taken to support our law enforcement officers and restore the rule of law and America’s neighborhoods cities and towns. Today, I am pleased to announce that the Department of… pic.twitter.com/hqiMdyTtje — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 4, 2026

El anuncio fue realizado por el fiscal general Todd Blanche, quien señaló que este programa forma parte de las múltiples acciones impulsadas por la administración de Donald Trump para respaldar a las fuerzas del orden y restaurar el cumplimiento de la ley en las ciudades y comunidades del país.

Blanche explicó que los recursos federales permitirán desplegar a un mayor número de agentes en las calles, dotándolos de mejor equipamiento, tecnología avanzada y sistemas de información más eficientes para enfrentar la delincuencia de manera directa.

.@AGToddBlanche: "More law enforcement officers will be on the beat here in Baton Rouge, and they’ll be working with better equipment, better technology, and better information…Just as the face of crime has changed dramatically since our surge of resources in Washington, D.C.,… https://t.co/erqF7PZQDL pic.twitter.com/LXEHeQddXC — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 4, 2026

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Destacan la efectividad de los operativos en otros estados

Por otro lado, las autoridades destacaron que la estrategia aplicada en Baton Rouge capitaliza las lecciones y experiencias exitosas obtenidas tras los recientes despliegues de recursos y operativos realizados previamente en Washington, D.C., Memphis y Tennessee.

.@AGToddBlanche: "More law enforcement officers will be on the beat here in Baton Rouge, and they’ll be working with better equipment, better technology, and better information…Just as the face of crime has changed dramatically since our surge of resources in Washington, D.C.,… https://t.co/erqF7PZQDL pic.twitter.com/LXEHeQddXC — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 4, 2026

Mientras, que el Fiscal General Adjunto Stanley Woodward, resaltó el esfuerzo institucional enfocado en canalizar los fondos directamente hacia las calles y comunidades que más lo requieren, subrayando que la seguridad pública y el apoyo a las corporaciones policiales representan prioridades fundamentales.

.@ASGWoodward in Baton Rouge: "In my capacity as the Associate Attorney General overseeing all of the grant-making components, I’ve endeavored, with a tremendous staff, to find out how we can put money in the streets, the communities, the towns, and the cities where it needs to… pic.twitter.com/UbxalF9uFy — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 4, 2026

Por último, reiteró el liderazgo del Departamento de Justicia expresando su plena confianza en que este programa conjunto logrará transformar positivamente a la región, generando un entorno más seguro, fuerte y próspero para las futuras generaciones de habitantes de Luisiana.

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