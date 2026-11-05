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Inversión de 64 millones de dólares en Baton Rouge para combatir el crimen

ESTADOS UNIDOS
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Exigen la construcción del nuevo salón de la Casa Blanca tras el atentado contra Trump
Foto: Cortesía X @DAGToddBlanche
Maria Gabriela Perez

Luisiana.— Durante una visita oficial a Baton Rouge, el Departamento de Justicia anunció una asignación presupuestaria de casi 64 millones de dólares destinada a la Iniciativa de Ciudades Modelo, con el objetivo de combatir la criminalidad violenta y fortalecer la seguridad en East Baton Rouge.

El anuncio fue realizado por el fiscal general Todd Blanche, quien señaló que este programa forma parte de las múltiples acciones impulsadas por la administración de Donald Trump para respaldar a las fuerzas del orden y restaurar el cumplimiento de la ley en las ciudades y comunidades del país.

Blanche explicó que los recursos federales permitirán desplegar a un mayor número de agentes en las calles, dotándolos de mejor equipamiento, tecnología avanzada y sistemas de información más eficientes para enfrentar la delincuencia de manera directa.

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Destacan la efectividad de los operativos en otros estados

Por otro lado, las autoridades destacaron que la estrategia aplicada en Baton Rouge capitaliza las lecciones y experiencias exitosas obtenidas tras los recientes despliegues de recursos y operativos realizados previamente en Washington, D.C., Memphis y Tennessee.

Mientras, que el Fiscal General Adjunto Stanley Woodward, resaltó el esfuerzo institucional enfocado en canalizar los fondos directamente hacia las calles y comunidades que más lo requieren, subrayando que la seguridad pública y el apoyo a las corporaciones policiales representan prioridades fundamentales.

Por último, reiteró el liderazgo del Departamento de Justicia expresando su plena confianza en que este programa conjunto logrará transformar positivamente a la región, generando un entorno más seguro, fuerte y próspero para las futuras generaciones de habitantes de Luisiana.

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