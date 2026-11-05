Raleigh, NC.- El Gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, pidió cooperación entre los partidos políticos para impulsar soluciones económicas y fortalecer la seguridad pública. Sus declaraciones tuvieron lugar el miércoles 4 de noviembre durante una rueda de prensa en la Mansión Ejecutiva, en Raleigh, luego de los resultados de las elecciones de mitad de mandato.

El mensaje del mandatario llegó en un momento de transformación política para el estado. Los comicios del 3 de noviembre modificaron la composición de la Asamblea General y otorgaron a los demócratas una victoria histórica en la Cámara de Representantes.

De acuerdo con los resultados provisionales, el Partido Demócrata consiguió 70 de los 120 escaños, lo que le permitirá recuperar el control de esa cámara por primera vez desde 2010. Este resultado representa un cambio importante en el panorama legislativo y abre una nueva etapa en las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento estatal.

El Senado también experimentó un movimiento significativo. Los demócratas lograron conquistar varios escaños y redujeron la ventaja republicana a una diferencia de apenas dos bancas, con una composición proyectada de 26 republicanos y 24 demócratas.

Este escenario limita la capacidad del Partido Republicano para imponer su agenda legislativa y elimina la supermayoría que anteriormente le permitía anular los vetos del gobernador.

Stein apuesta por el diálogo bipartidista

Durante su intervención, Stein mencionó al legislador demócrata Robert Reives , quien apunta a convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes, y a Sydney Batch , líder de la bancada demócrata en el Senado.

El gobernador destacó la importancia de construir acuerdos con ambas fuerzas políticas para responder a las necesidades de los habitantes de Carolina del Norte.

Entre sus prioridades mencionó el crecimiento económico, el costo de vida y la seguridad pública, asuntos que afectan directamente el presupuesto y la calidad de vida de las familias.

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El nuevo equilibrio legislativo plantea un escenario diferente para la administración de Stein. Aunque los resultados electorales fortalecen la posición demócrata, el gobernador necesitará negociar con los republicanos para avanzar en iniciativas que requieren respaldo de ambas cámaras.

La nueva composición de la Asamblea General marcará el rumbo de las próximas decisiones políticas y legislativas del estado.

Fuente: Gobernación de Carolina del Norte

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