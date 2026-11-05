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Fiesta para el troll «Big Pete» el 14 de noviembre

ENTRETENIMIENTO
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Fiesta para el troll
Cortesía: The River District
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- ¡Big Pete, el troll creado por el artista Thomas Dambo, lleva un año en Charlotte! El River District le organiza una fiesta de cumpleaños y todos están invitados. La entrada es gratuita.

La fiesta tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026, de 10:30 a.m. a 3:00 p.m., en The Hangout at the River District, 6006 Intertwine Street, Charlotte, Carolina del Norte.

La celebración incluye:

  • Música en vivo a cargo de The Well Drinkers.
  • Camiones de comida: Chutney Cat y Nacho Average
  • Bebidas artesanales de Burial Brewing y Echelon Coffee.
  • Dulces de Donut I Love U
  • Mercado de artesanía local

Lee también: ¡Un troll gigante llega a Charlotte!

El mercado de artesanías está organizado por The Daniel Stowe Conservancy e incluye:

  • Mezclador de dulces de Von
  • Sorbos y azúcar
  • Amargo Regal Reedy
  • Sebo de Wild Ridge
  • Compañía Corporal de Velas Margarita Rosa
  • Velas de dos pollitos

Lee también: Prepárate para la aventura de Trolls Live!

  • Compañía Papillion y Perlas
  • Estudio Scher
  • El lirio en flor
  • Bambú de Carolina

Video: Nuevo Trailer de «Maléfica 2: Amante del mal»

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