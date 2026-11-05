Fiesta para el troll «Big Pete» el 14 de noviembre

Charlotte, NC.- ¡Big Pete, el troll creado por el artista Thomas Dambo, lleva un año en Charlotte! El River District le organiza una fiesta de cumpleaños y todos están invitados. La entrada es gratuita.

La fiesta tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026, de 10:30 a.m. a 3:00 p.m., en The Hangout at the River District, 6006 Intertwine Street, Charlotte, Carolina del Norte.

La celebración incluye:

Música en vivo a cargo de The Well Drinkers.

Camiones de comida: Chutney Cat y Nacho Average

Bebidas artesanales de Burial Brewing y Echelon Coffee.

Dulces de Donut I Love U

Mercado de artesanía local

El mercado de artesanías está organizado por The Daniel Stowe Conservancy e incluye:

Mezclador de dulces de Von

Sorbos y azúcar

Amargo Regal Reedy

Sebo de Wild Ridge

Compañía Corporal de Velas Margarita Rosa

Velas de dos pollitos

Compañía Papillion y Perlas

Estudio Scher

El lirio en flor

Bambú de Carolina

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