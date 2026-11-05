Fiesta para el troll «Big Pete» el 14 de noviembre

Charlotte, NC.- ¡Big Pete, el troll creado por el artista Thomas Dambo, lleva un año en Charlotte! El River District le organiza una fiesta de cumpleaños y todos están invitados. La entrada es gratuita.
La fiesta tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026, de 10:30 a.m. a 3:00 p.m., en The Hangout at the River District, 6006 Intertwine Street, Charlotte, Carolina del Norte.
La celebración incluye:
- Música en vivo a cargo de The Well Drinkers.
- Camiones de comida: Chutney Cat y Nacho Average
- Bebidas artesanales de Burial Brewing y Echelon Coffee.
- Dulces de Donut I Love U
- Mercado de artesanía local
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El mercado de artesanías está organizado por The Daniel Stowe Conservancy e incluye:
- Mezclador de dulces de Von
- Sorbos y azúcar
- Amargo Regal Reedy
- Sebo de Wild Ridge
- Compañía Corporal de Velas Margarita Rosa
- Velas de dos pollitos
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- Compañía Papillion y Perlas
- Estudio Scher
- El lirio en flor
- Bambú de Carolina