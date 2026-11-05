Charlotte, NC.- Una inspección policial en una propiedad de Charlotte permitió descubrir un presunto caso de robo de cables de cobre que terminó con cuatro hombres arrestados y varios cargos por delitos graves.

After recently discovering an unsecured fence and detecting the odor of burnt plastic on CMS property, Freedom Division officers conducted an area check to determine whether a fire or other hazard was present. During their inspection, they were approached by a truck occupied by… pic.twitter.com/AJv2azNSIJ — CMPD News (@CMPD) November 4, 2026

El procedimiento comenzó cuando oficiales de la División de Freedom detectaron una cerca sin asegurar y percibieron olor a plástico quemado en una propiedad de CMS. Ante la posibilidad de un incendio u otra situación de riesgo, los agentes iniciaron una revisión del lugar.

Durante el recorrido, una camioneta con cuatro ocupantes se acercó a los oficiales. Al aproximarse al vehículo, los agentes observaron una colcha extendida sobre la caja, debajo de la cual sobresalían pequeños cables de cobre. También encontraron lo que parecía ser una herramienta de corte.

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La inspección del vehículo, que los oficiales realizaron bajo el fundamento de causa probable, permitió localizar aproximadamente 3.000 dólares en cables de cobre pertenecientes a AT&T. El material presentaba cortes y estaba acompañado de equipos que llamaron la atención de los investigadores: cuerdas, un arnés de seguridad y púas para zapatos utilizadas en actividades de escalada.

Posteriormente, los agentes trasladaron a los cuatro ocupantes hasta Freedom Division, donde detectives realizaron las entrevistas correspondientes. La investigación determinó que los sospechosos habían cortado los cables en un lugar fuera de Charlotte y luego los llevaron hasta el sitio del procedimiento para retirarles el recubrimiento mediante fuego antes de comercializar el cobre.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Ph Ren Y, Y Menh Nie, Vuh A y Son Nguyen. Los cuatro enfrentan cargos por posesión de propiedad robada en grado de delito grave, allanamiento de propiedad en primer grado y conspiración para cometer un delito grave.

Además, Son Nguyen enfrenta cargos adicionales relacionados con otro incidente de robo de cobre.

Un delito que afecta los servicios esenciales

La Policía recordó que el robo de cobre genera consecuencias que superan ampliamente el valor económico del material sustraído. Estos hechos pueden provocar interrupciones del suministro eléctrico, daños a infraestructuras críticas y afectaciones a servicios esenciales.

Asimismo, las reparaciones suelen representar gastos elevados para las empresas y las comunidades, con consecuencias para residentes, comercios y contribuyentes.

El departamento policial reconoció el trabajo de los oficiales de la División de Freedom, cuya atención a los detalles y persistencia permitieron avanzar en la investigación e interrumpir esta presunta actividad delictiva.

Las personas interesadas en consultar más información pueden solicitar el informe policial número 20261024-0916-00.

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