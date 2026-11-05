Cristiano Ronaldo anuncia su retirada de la selección de Portugal

Lisboa.- El histórico delantero portugués Cristiano Ronaldo anunció oficialmente el fin de su etapa como internacional con la selección de Portugal, poniendo fin a una destacada carrera de 23 años vistiendo la camiseta número 7 desde su debut en agosto de 2003.

En un emotivo mensaje dirigido a toda su fanaticada, el capitán reflexionó sobre su travesía en los campos de fútbol de todo el mundo, señalando que más allá de los récords, los goles y los trofeos, lo verdaderamente imborrable son las personas, los emigrantes y los millones de compatriotas que lo acompañaron durante más de dos décadas.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Destaca sus momentos de gloria con la selección de Portugal

De la misma manera, Ronaldo reconoció que durante su paso por el combinado nacional experimentó momentos de gloria, tardes y noches perfectas, así como dolorosas derrotas y momentos difíciles. Pero subrayó que jamás dejó de luchar ni de sentir el orgullo más profundo por representar a su país.

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Asimismo, el atacante expresó su agradecimiento a sus compañeros de equipo, entrenadores, personal médico, cuerpo técnico y a su familia, destacando que ningún capitán camina solo y que los sacrificios compartidos fueron fundamentales para consolidar su legado en el deporte mundial.

El astro portugués enfatizó que la imagen que llevará siempre grabada en su memoria es la entonación del himno nacional, un instante en el que las diferencias de clubes, clases u opiniones desaparecen para unirse bajo una sola pasión llamada Portugal.

Por último, Cristiano Ronaldo concluyó que se marcha con la cabeza en alto y la tranquilidad de haberlo dado todo, reafirmando que, aunque su etapa sobre el césped con la selección concluye, su compromiso y amor por el mejor país del mundo permanecerán intactos para siempre.

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