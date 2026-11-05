Charlotte, NC.- El Teatro Infantil de Charlotte ofrece clases de teatro GRATUITAS para menores. Celebrará la creatividad y descubrirá al artista que lleva dentro el pequeño a través de actividades teatrales y artísticas guiadas con “Habilidades para la vida mediante el teatro”, de Creative Drama. Recomendado para niños de 2 a 5 años. Entrada gratuita.
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El programa Habilidades para la Vida a través del Teatro, impartido por Children’s Theatre of Charlotte, está patrocinado por Culture Blocks, una iniciativa comunitaria financiada por el condado Mecklenburg.
Horario de clases de teatro
Todas estas clases se impartirán de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de la mañana en los días que se indican a continuación:
Centro Recreativo David B. Waymer
Centro Recreativo David B. Waymer,
14008 Holbrooks Road, Huntersville, NC 28078
Jueves:
12, 19 de noviembre;
3, 10 de diciembre
Contacto: Akwari Roberson: 980-314-1127 | Akwari.Roberson@mecklenburgcountync.gov .
Centro de Recreación Regional Eastway
Centro Recreativo Regional Eastway
3150 Eastway Park Drive, Charlotte, NC 28213
Martes:
10, 17 de noviembre;
1, 8 de diciembre.
Contacto: Tari Cottman: 980-314-1444 | Tari.Cottman@Mecknc.gov .
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Centro Recreativo de Tuckaseegee
Centro Recreativo Tuckaseegee,
4820 Tuckaseegee Rd, Charlotte, NC 28208
Lunes:
9, 16, 30 de noviembre;
7 de diciembre.
*Puede cancelarse debido a un día festivo federal.
Contacto: Al Carter: 980-314-1115 | Alfred.Carter@mecklenburgcountync.gov .
Centro recreativo Mallard Creek
Centro Recreativo Mallard Creek,
2530 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
Miércoles:
4, 18 de noviembre;
2, 9 de diciembre.
Contacto: Andrew Turner: 980-314-1121 | Andrew.Turner@mecklenburgcountync.gov .