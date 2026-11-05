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Clases de teatro gratuitas para niños en edad preescolar en Charlotte

ENTRETENIMIENTO
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Clases de teatro gratuitas para niños en edad preescolar en Charlotte
Cortesía: Teatro Infantil de Charlotte
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Teatro Infantil de Charlotte ofrece clases de teatro GRATUITAS para menores. Celebrará la creatividad y descubrirá al artista que lleva dentro el pequeño a través de actividades teatrales y artísticas guiadas con “Habilidades para la vida mediante el teatro”, de Creative Drama. Recomendado para niños de 2 a 5 años. Entrada gratuita.

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El programa Habilidades para la Vida a través del Teatro, impartido por Children’s Theatre of Charlotte, está patrocinado por Culture Blocks, una iniciativa comunitaria financiada por el condado Mecklenburg.

Horario de clases de teatro

Todas estas clases se impartirán de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de la mañana en los días que se indican a continuación:

Centro Recreativo David B. Waymer

Centro Recreativo David B. Waymer,
14008 Holbrooks Road, Huntersville, NC 28078

Jueves:
12, 19 de noviembre;
3, 10 de diciembre

Contacto: Akwari Roberson: 980-314-1127 | Akwari.Roberson@mecklenburgcountync.gov .

Centro de Recreación Regional Eastway

Centro Recreativo Regional Eastway
3150 Eastway Park Drive, Charlotte, NC 28213

Martes:
10, 17 de noviembre;
1, 8 de diciembre.

Contacto: Tari Cottman: 980-314-1444 | Tari.Cottman@Mecknc.gov .

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Centro Recreativo de Tuckaseegee

Centro Recreativo Tuckaseegee,
4820 Tuckaseegee Rd, Charlotte, NC 28208

Lunes:
9, 16, 30 de noviembre;
7 de diciembre.
*Puede cancelarse debido a un día festivo federal.

Contacto: Al Carter: 980-314-1115 |  Alfred.Carter@mecklenburgcountync.gov .

Centro recreativo Mallard Creek

Centro Recreativo Mallard Creek,
2530 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269

Miércoles:
4, 18 de noviembre;
2, 9 de diciembre.

Contacto: Andrew Turner: 980-314-1121 | Andrew.Turner@mecklenburgcountync.gov .

Video: «Ensayando la Pertenencia»: talleres gratuitos de teatro para jóvenes

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