Trump minimiza la derrota republicana y Vance la atribuye a la economía y la guerra

Washington.- Tras confirmarse el revés electoral en las elecciones de medio término que otorgó el control del Congreso a la oposición, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump reconoció públicamente los resultados y felicitó a los demócratas, aunque descartó de manera tajante que los comicios representen un rechazo a su gestión presidencial.

BREAKING: President Trump congratulates Democrats on their midterm victories but makes one thing clear: He does not view the results as a rejection of his leadership. “Congratulations to the Democrats. They did a good job. They’ve been looking for this one for 11 years, and they… pic.twitter.com/oGrQUYdi4C — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el primer mandatario sostuvo que los demócratas llevaban más de una década buscando una victoria de esta magnitud, pero enfatizó que los resultados no deben interpretarse como un golpe contra su liderazgo.

“Creo que hemos tenido los dos años más grandes en la historia de la presidencia. Yo no estaba en la boleta y si lo hubiera estado, habríamos ganado por aplastamiento”, afirmó Trump, restando peso político a la derrota de su partido en las urnas.

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Vance afirmó que la derrota es por los conflictos bélicos

Por su parte, el vicepresidente JD Vance ofreció un análisis autocrítico sobre las causas que motivaron la derrota republicana, señalando que el problema principal no radicó en una baja participación del electorado conservador, el cual acudió masivamente a votar en estados como Florida, sino en el voto de castigo emitido por ciudadanos que anteriormente habían respaldado a la fórmula Trump-Vance.

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was… — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

De la misma manera, Vance reveló que, según datos recabados por expertos en encuestas, los votantes que abandonaron al partido republicano lo hicieron impulsados por cuatro reclamos principales:

La exigencia de terminar con los conflictos bélicos .

. La urgente necesidad de centrarse en el costo de vida y la inflación .

. El cumplimiento estricto de la doctrina «América Primero» .

. La revisión profunda de la relación diplomática con Israel.

Asimismo, el vicepresidente advirtió contra los intentos del establishment político de justificar el resultado bajo falsas premisas, e insistió en que cualquier debate honesto sobre el futuro del partido debe partir de atender el clamor ciudadano frente a la guerra y la situación económica, transformando el descontento en una estrategia renovada para los próximos procesos electorales.

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