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Sheinbaum celebra los triunfos de políticos de origen mexicano en EE. UU.

INTERNACIONALES
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Foto: Cortesía @Claudiashein
Maria Gabriela Perez

Ciudad De México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció el miércoles 4 de noviembre sobre las elecciones de Estados Unidos, en donde resaltó las victorias alcanzadas por dos figuras políticas con profundas raíces mexicanas.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, la mandataria federal indicó que los comicios, los cuales se tradujeron en una severa derrota para el Partido Republicano del presidente Donald Trump y permitieron el cambio de poder en el Congreso, reflejan de manera clara un sentimiento latente en la población estadounidense.

Destaca la victoria de dos mexicanos

De la misma manera, Sheinbaum destacó los triunfos históricos de Xavier Becerra, quien resultó electo como gobernador de California, y de Gina Hinojosa, flamante gobernadora electa de Texas, destacando con orgullo que ambos líderes políticos cuentan con padres nacidos en territorio mexicano.

Ver más: Demócratas conquistan el Congreso en las elecciones de medio mandato

La jefa de Estado mexicana enfatizó que, más allá de sus propuestas locales y sus responsabilidades constitucionales en dichos estados, estos funcionarios mantienen un vínculo estrecho y significativo con las comunidades de mexicanas y mexicanos que residen en el país vecino.

En este sentido, la presidenta celebró que integrantes de la comunidad mexicano-estadounidense logren escalar y consolidar su participación en puestos de alta relevancia e influencia política dentro de las instituciones de los Estados Unidos.

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