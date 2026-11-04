Opción Fin de Semana: Festival de Veteranos de las Carolinas

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana se rendirá homenaje a los veteranos a través de diferentes actividades. En primer lugar, el Festival de Veteranos de las Carolinas el 7 de noviembre de 2026, después del Desfile en Homenaje a los Veteranos (que comienza a las 11:00 a.m.), diríjase al Festival de Veteranos de las Carolinas. Tendrá lugar en el Parque Romare Bearden, 300 S Church Street, Charlotte, Carolina del Norte, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
El evento incluye un almuerzo gratuito de perritos calientes. Regístrese para el almuerzo . Deberá presentar su registro.
El festival gratuito y apto para toda la familia incluirá:
- Almuerzo gratis
- Música en vivo
- Actividades familiares
- Homenajes militares
- Premios comunitarios
- Concurso de comer perritos calientes
Eventos del Día de los Veteranos en Mooresville del 2 al 11 de noviembre
La ciudad de Mooresville, Carolina del Norte, rendirá homenaje a los veteranos por su servicio en sus ceremonias del Día de los Veteranos .
A continuación, encontrará información sobre los eventos programados para el Día de los Veteranos.
Procesión y ceremonia de la bandera de prisioneros de guerra/desaparecidos en combate
Almuerzo «Una Nación Bajo Dios»
- Sábado, 7 de noviembre de 2026
- De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Detrás de la cafetería Richard’s Coffee Shop
- 165 N Main Street, Mooresville, NC
- Entrada gratuita
Organizado por el Exchange Club de Mooresville/Lake Norman, este almuerzo anual rinde homenaje a los veteranos con una celebración al aire libre que incluye bolsas de regalo para los veteranos locales, música en vivo y un almuerzo de barbacoa gratuito. Cada veterano puede traer un acompañante. Para más información, haga clic aquí.
Ceremonia en memoria de los veteranos
- Miércoles, 11 de noviembre de 2026,
- 11:00 a. m.
- Parque Memorial Glenwood
- 273 Glenwood Drive, Mooresville
- Entrada gratuita
Se trata de una ceremonia conmemorativa especial en honor a los veteranos locales.
Desfile del Día de los Veteranos
- Miércoles 11 de noviembre de 2026,
- 1:00 p.m.
- Centro de Mooresville
- Entrada gratuita
El desfile anual del Día de los Veteranos de Mooresville es uno de los eventos más destacados de la semana. Se invita a la comunidad a rendir homenaje a los veteranos locales mientras el desfile recorre la calle principal. La calle principal estará cerrada al tráfico antes y durante el desfile. Para participar, inscríbase con este formulario.
Carrera de 5K/10K y carrera recreativa en homenaje a los veteranos en Concord
La carrera benéfica Veterans Salute 5K/10K and Fun Run tendrá lugar en el centro de Concord el 7 de noviembre de 2026.
Las carreras de 5K y 10K comienzan a las 9:00 de la mañana.
La carrera recreativa de una milla es a las 8:30 a. m.
Lee también: En Mecklenburg residen unos 52.000 veteranos
Las carreras comienzan en McCachern Blvd, junto al estacionamiento del condado Cabarrus.
Registro:
- Carrera de 5 km en homenaje a los veteranos: $20
- Carrera de 10 km en homenaje a los veteranos: $30
- Carrera divertida: gratis
El evento también incluye una zona infantil: castillo hinchable, pista de obstáculos hinchable, canastas de baloncesto hinchables, artista de globos y un Humvee cortesía de la Guardia Nacional del Ejército.
Obtén más información sobre las carreras.
Semana de agradecimiento a los militares en el zoológico de Carolina del Norte: Entrada gratuita
El zoológico de Carolina del Norte, ubicado en 4401 Zoo Parkway, Asheboro, Carolina del Norte, agradece a quienes han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con la Semana de Agradecimiento a los Militares.
Desde el sábado 7 de noviembre hasta el viernes 13 de noviembre de 2026, los miembros de las fuerzas armadas y sus cónyuges tienen entrada gratuita. Además, el militar o su cónyuge pueden traer hasta tres invitados gratis. (Un total de cuatro entradas gratuitas, incluyendo la del titular de la identificación).
Esta oferta especial está disponible para todo el personal militar en servicio activo, reservistas, veteranos y retirados, así como para los cónyuges de militares. Solo es válida para las entradas adquiridas en taquilla.
Lee también: El gobernador Stein proclama la Semana de Empleo para Veteranos
Para acceder a la entrada gratuita, por favor traiga cualquiera de los siguientes artículos:
- Identificación de veterano de EE. UU.
- Identificación militar
- DD-214 con identificación con foto
- Licencia de conducir estatal con indicador de veterano o identificador militar
- Documento de identidad emitido por el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), la VFW o la Legión Americana.
La admisión regular es:
- Adultos: $20
- Adultos mayores (62 años o más): $18
- Estudiantes universitarios: $18
- Militares: $18
- Niños (de 2 a 12 años): $16
- Niños menores de 3 años: Gratis
- NC EBT (hasta 4 entradas en total con el titular de la tarjeta): $5