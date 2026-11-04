Opción Fin de Semana: Festival de Veteranos de las Carolinas

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana se rendirá homenaje a los veteranos a través de diferentes actividades. En primer lugar, el Festival de Veteranos de las Carolinas el 7 de noviembre de 2026, después del Desfile en Homenaje a los Veteranos (que comienza a las 11:00 a.m.), diríjase al Festival de Veteranos de las Carolinas. Tendrá lugar en el Parque Romare Bearden, 300 S Church Street, Charlotte, Carolina del Norte, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

El evento incluye un almuerzo gratuito de perritos calientes. Regístrese para el almuerzo . Deberá presentar su registro.