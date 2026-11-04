Raleigh, NC.- Mientras los habitantes de Carolina del Norte se preparan para las reuniones, celebraciones y eventos comunitarios de las fiestas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte recomienda a los residentes que consideren la seguridad alimentaria antes de comprar comidas preparadas o alimentos, especialmente de personas que anuncian la venta de comida a través de Facebook y otras plataformas de redes sociales.

Holiday gatherings often mean less time in the kitchen and more food on the go. Before ordering a meal, party tray or holiday treat, take a moment to learn where it came from and how it was prepared. Asking a few simple questions can help protect your family and guests from… pic.twitter.com/ExH99wQoYH — NCDHHS (@ncdhhs) November 3, 2026

Desde comidas festivas y bandejas para fiestas anunciadas en línea hasta camiones de comida y vendedores en eventos de temporada, saber de dónde provienen los alimentos y si se han preparado de forma segura puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos.

«Sabemos que la gente busca maneras prácticas de alimentar a sus familias y celebrar con amigos», declaró Shane Smith, jefe de la Subdivisión de Protección de Alimentos e Instalaciones de la División de Salud Pública del NCDHHS.

«Recomendamos encarecidamente elegir servicios de catering, camiones de comida y restaurantes autorizados e inspeccionados para reducir el riesgo de contagio. Asimismo, instamos a todos a tener especial precaución al comprar comidas preparadas anunciadas en redes sociales. Que la comida se vea bien en una foto o que tenga buenas reseñas no significa que se haya preparado, almacenado o manipulado de forma segura».

En Carolina del Norte, todos los restaurantes, camiones de comida, servicios de catering y establecimientos de comida temporales deben obtener permisos y cumplir con las normas de seguridad alimentaria mediante inspecciones periódicas. Estos requisitos protegen a los consumidores al garantizar la preparación segura de los alimentos, el lavado de manos, la temperatura adecuada de los alimentos, la limpieza del agua, el almacenamiento apropiado y la protección contra la contaminación. Profesionales de la salud ambiental en todo Carolina del Norte colaboran con establecimientos y vendedores de alimentos para supervisar las prácticas de seguridad alimentaria, realizar inspecciones y ayudar a prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos, como el norovirus, la salmonela y la ciclosporiasis.

Los alimentos anunciados en redes sociales pueden generar inquietudes adicionales cuando los consumidores no pueden verificar dónde se prepararon ni si el vendedor cumple con los requisitos de seguridad alimentaria aplicables. Si bien algunos productos alimenticios de bajo riesgo pueden producirse y venderse legalmente en cocinas domésticas inspeccionadas, la preparación y venta de comidas listas para consumir generalmente requiere una operación comercial de servicio de alimentos aprobada. Las inspecciones de seguridad alimentaria ayudan a garantizar que los alimentos provengan de fuentes aprobadas e inspeccionadas, que se utilicen procedimientos adecuados de manipulación de alimentos en su preparación y que existan medidas apropiadas para identificar y gestionar los riesgos de alérgenos alimentarios.

Pasos a seguir

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) anima a los habitantes de Carolina del Norte a seguir unos sencillos pasos antes de comprar alimentos preparados:

Tenga cuidado con los alimentos anunciados en redes sociales . Antes de comprar comidas anunciadas en Facebook Marketplace u otras plataformas, pregunte si cumplen con todos los requisitos de seguridad alimentaria aplicables y dónde se preparan. Tenga especial cuidado con las comidas caseras que ofrecen particulares cuyas operaciones no se pueden verificar.

Busque información sobre permisos e inspecciones. Al comprar en un camión de comida, puesto temporal o vendedor en un festival, verifique el permiso requerido. Consulte los resultados de la inspección más reciente o la calificación sanitaria publicada, si corresponde. En caso de duda, comuníquese con su departamento de salud local para verificarlo.

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Presta atención a la manipulación de los alimentos. Observa si las áreas de preparación de alimentos están limpias, si los empleados practican prácticas seguras de manipulación de alimentos y si los alimentos que requieren control de temperatura se mantienen calientes o fríos.

Haz preguntas antes de comprar. Si un vendedor no puede proporcionarte información sobre los permisos necesarios, las inspecciones o el lugar donde se prepararon los alimentos, considera comprar en otro lugar.

Comuníquese con su departamento de salud local . Si no está seguro de si un negocio de alimentos cuenta con los permisos adecuados o si tiene inquietudes sobre las prácticas de seguridad alimentaria, su programa local de salud ambiental puede ayudarle.

Para obtener más información sobre los requisitos de seguridad alimentaria, visite el Programa de Protección de Alimentos del NCDHHS .

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