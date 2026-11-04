Charlotte, NC.- Link Foundation, en colaboración con Hispanic Federation, anunció el lanzamiento de Navigating the U.S. Job Market Initiative, un programa virtual y completamente gratuito que ofrece herramientas de capacitación y desarrollo profesional a inmigrantes hispanos que desean reincorporarse a sus áreas de formación en Estados Unidos.

Bajo el mensaje «Tu talento no se quedó atrás. Tu futuro tampoco», la iniciativa busca ayudar a profesionales que, pese a contar con estudios y conocimientos adquiridos en sus países de origen, enfrentan dificultades para ejercer sus carreras en el mercado laboral estadounidense.

Los participantes tendrán acceso durante 12 meses a recursos de formación, incluyendo preparación de currículums, estrategias de búsqueda de empleo, entrevistas laborales, networking y actualización de competencias en áreas como tecnología, salud, ingeniería, finanzas, negocios y educación.

«Migrar no significa empezar desde cero. El conocimiento y el talento que traemos siguen teniendo valor. Queremos que más profesionales de nuestra comunidad encuentren las herramientas y la confianza para construir nuevas oportunidades», expresaron representantes de Link Foundation.

¿Quiénes pueden participar?

El programa está dirigido a inmigrantes residentes en Estados Unidos, con prioridad para Carolina del Norte, que hayan completado estudios técnicos o universitarios, no trabajen actualmente en su profesión, tengan un nivel intermedio de inglés y cuenten con autorización de trabajo vigente o una solicitud pendiente.

Además, no se requiere experiencia laboral previa en Estados Unidos.

Inscripciones abiertas

La participación es 100% gratuita, con cupos limitados.

Las personas interesadas pueden verificar su elegibilidad e inscribirse en:

linkfoundation.io/linkacademy

Acerca de Link Foundation

Organización sin fines de lucro con sede en Charlotte que impulsa el desarrollo profesional y el emprendimiento de las comunidades latinas e inmigrantes mediante educación, tecnología e inteligencia artificial.

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