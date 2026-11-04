Históricas victorias demócratas en las gobernaciones estatales reconfiguran el mapa político de EE. UU.

Washington.- Durante la jornada electoral de medio mandato de noviembre de 2026, el Partido Demócrata logró avances significativos en el mapa de gobernaciones estatales, arrebatando espacios clave a los republicanos y destacando por la victoria de figuras que hicieron historia en estados altamente disputados y poblados.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que entre los resultados más sobresalientes destaca el de Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa rompió una sequía de más de tres décadas para su partido al derrotar al mandatario republicano saliente, Greg Abbott, quien aspiraba a un cuarto mandato.

Destacaron que con este triunfo, Hinojosa se convierte en la primera gobernadora demócrata del estado desde Ann Richards en 1990 y en la primera mujer latina en ocupar el cargo, debilitando un bastión tradicionalmente conservador.

«Esta noche, hago una promesa solemne a cada texano. Ya sea que haya votado por mí o por el gobernador Abbott, o que se haya sentido tan traicionado por una política rota que no haya votado en absoluto. Escuchen lo que Texas dijo hoy, alto y claro: Su gobierno les pertenece. Y como su gobernador, nunca lo olvidaré. No habrá un conjunto especial de reglas para los ricos y poderosos. No miraré para otro lado cuando alguien de mi propio partido haga algo malo. La confianza que han depositado en mí esta noche no es un cheque en blanco. Es una responsabilidad sagrada. Y me propongo ganármela cada día», afirmó Hinojosa, tras ganar las elecciones.

Tonight, I make a solemn promise to every single Texan. Whether you voted for me or Governor Abbott, or felt so betrayed by a broken politics that you did not vote at all. Hear what Texas said today, loud and clear: Your government belongs to you. And as your governor, I will… pic.twitter.com/CeRnH9BPvi — Gina Hinojosa (@GinaHinojosaTX) November 4, 2026

California, Georgia, Ohio e Iowa en manos demócratas

Por otro lado, en California, Xavier Becerra, exsecretario de Salud federal y ex fiscal general del estado, se impuso en los comicios para suceder al saliente Gavin Newsom.

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Se conoció que al vencer al candidato republicano Steve Hilton, Becerra asumirá el cargo consolidándose como el primer gobernador latino electo en la historia californiana, enfocando su plataforma en la defensa de las comunidades diversas y la estabilidad económica.

«No hay grandeza americana sin California, y no hay California sin nuestras diversas comunidades. La diversidad no es nuestra debilidad. Es nuestro superpoder», afirmó Becerra.

There is no American greatness without California, and no California without our diverse communities. Diversity isn’t our shortcoming. It’s our superpower. Thank you, California. pic.twitter.com/gFNRrJ9a2x — Xavier Becerra (@XavierBecerra) November 4, 2026

Asimismo, los informes de la jornada electoral confirmaron que los demócratas lograron arrebatar o recuperar el control ejecutivo en otras gobernaciones estratégicas del país, tales como Georgia, Ohio e Iowa, reflejando un descontento generalizado de los votantes con respecto al costo de vida y fortaleciendo la posición de contrapeso frente a la administración federal.

Por último, expertos políticos coincidieron que este panorama de alternancia en los gobiernos estatales amplía la influencia de la oposición de cara a los próximos años, obligando tanto al Ejecutivo federal como a las nuevas administraciones locales a buscar acuerdos legislativos y presupuestarios en un escenario político profundamente renovado.

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