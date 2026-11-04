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Festival Literario EpicFest

ENTRETENIMIENTO
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Festival Literario EpicFest
Cortesía: Charlotte Mecklenburg Library
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- EpicFest es un festival literario diseñado para conectar a familias, niños y adolescentes con la biblioteca, al tiempo que fomenta el amor por la lectura.

EpicFest tendrá lugar el 7 de noviembre de 2026, de 10:00 a 3:00 p.m., en ImaginOn, 300 E. 7th Street, Charlotte, NC.

Este es un evento gratuito.

Características de EpicFest

  • Charlas y firmas de autores
  • Área de construcción
  • Cabina de fotos
  • Pintura facial
  • Artista de globos
  • Personajes itinerantes

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  • Búsqueda del tesoro
  • Sorteos de libros
  • Los dinosaurios de Ed
  • Pista de obstáculos
  • Zona de relajación

Autores participantes

  • Ashley Belote
  • Ben Clanton
  • Brittany J. Thurman

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  • Kimberly Wilson
  • TZ Layton
  • Phuc Tran
  • Susie yi
  • Winsome Bingham

Video: Festival “Todos Somos América”

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