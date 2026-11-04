Festival Literario EpicFest

Charlotte, NC.- EpicFest es un festival literario diseñado para conectar a familias, niños y adolescentes con la biblioteca, al tiempo que fomenta el amor por la lectura.

EpicFest tendrá lugar el 7 de noviembre de 2026, de 10:00 a 3:00 p.m., en ImaginOn, 300 E. 7th Street, Charlotte, NC.