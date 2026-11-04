Festival Literario EpicFest

Charlotte, NC.- EpicFest es un festival literario diseñado para conectar a familias, niños y adolescentes con la biblioteca, al tiempo que fomenta el amor por la lectura.
EpicFest tendrá lugar el 7 de noviembre de 2026, de 10:00 a 3:00 p.m., en ImaginOn, 300 E. 7th Street, Charlotte, NC.
Este es un evento gratuito.
Características de EpicFest
- Charlas y firmas de autores
- Área de construcción
- Cabina de fotos
- Pintura facial
- Artista de globos
- Personajes itinerantes
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- Búsqueda del tesoro
- Sorteos de libros
- Los dinosaurios de Ed
- Pista de obstáculos
- Zona de relajación
Autores participantes
- Ashley Belote
- Ben Clanton
- Brittany J. Thurman
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- Kimberly Wilson
- TZ Layton
- Phuc Tran
- Susie yi
- Winsome Bingham