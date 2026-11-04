DHS destaca el arresto de inmigrantes indocumentados durante la jornada electoral

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una serie de detenciones prioritarias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diversos puntos del país durante el día de las elecciones, abarcando a individuos con historiales delictivos que incluyen intento de homicidio, agresión agravada y abuso infantil.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, enfatizó que la labor de hacer cumplir la ley se realiza los 365 días del año, señalando que la administración actual prioriza la seguridad pública sin excepciones de fechas festivas o electorales.

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Detenidos en varias ciudades

En este sentido, el DHS en un comunicado, indicó que entre los arrestos destacados ejecutados por ICE figuran:

Salt Lake City (Utah): Captura de Jaime Ramírez-Almaraz, ciudadano mexicano con antecedentes por robo con allanamiento y agresión agravada con arma.

Captura de Jaime Ramírez-Almaraz, ciudadano mexicano con antecedentes por robo con allanamiento y agresión agravada con arma. Miami (Florida): Detención de Jesús Moreno-Lucio, ciudadano mexicano con condenas previas por intento de homicidio y agresión agravada en Naples.

Detención de Jesús Moreno-Lucio, ciudadano mexicano con condenas previas por intento de homicidio y agresión agravada en Naples. Nueva Orleans (Luisiana): Arresto de Daniel Martínez-Guerrero, ciudadano mexicano con historial por agresión agravada con arma en Nashville, Tennessee.

Arresto de Daniel Martínez-Guerrero, ciudadano mexicano con historial por agresión agravada con arma en Nashville, Tennessee. Newark (Nueva Jersey): Intervención de Ezequiel Mendez-Mendez, ciudadano mexicano con una condena por agresión agravada con arma mortal causante de lesiones corporales.

Intervención de Ezequiel Mendez-Mendez, ciudadano mexicano con una condena por agresión agravada con arma mortal causante de lesiones corporales. St. Paul (Minnesota): Captura de Kevin Ramirez-Gomez, ciudadano guatemalteco con antecedentes por abuso infantil.

En este sentido, la administración federal reiteró su compromiso inquebrantable con la protección de los ciudadanos estadounidenses mediante la persecución y remoción de infractores de la ley que representan una amenaza directa para las comunidades del país.

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