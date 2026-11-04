Demócratas conquistan el Congreso en las elecciones de medio mandato

Washington.- Tras la jornada electoral registrada el martes 3 de noviembre en Estados Unidos, los demócratas aseguraron el control absoluto de ambas cámaras del Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, arrebatando a los republicanos el dominio legislativo en Washington y marcando un contundente revés para los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump.

Los demócratas le arrebatan el Congreso a los republicanos Las elecciones de medio mandato cambiaron el panorama político para la administración Trump. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado, que hasta ahora estaban bajo control republicano, pasan a manos de los… pic.twitter.com/XcpNQiPiwz — DW Español (@dw_espanol) November 4, 2026

A través de diversos medios de comunicación se conoció que el cambio en la correlación se originó tras el descontento ciudadano generado por el costo de vida y la economía nacional pesó fuertemente en las urnas, impulsando un voto de castigo que favoreció a la oposición y augura un periodo de tensas negociaciones en el Capitolio.

Asimismo, destacaron que uno de los aspectos más sobresalientes de la contienda fue la irrupción demócrata en bastiones tradicionalmente conservadores; tal es el caso de Texas, donde el demócrata James Talarico venció al republicano Ken Paxton para convertirse en el primer senador de su partido por ese estado desde 1988, mientras que Gina Hinojosa desbancó al gobernador Greg Abbott.

We just took back Texas. pic.twitter.com/xewCGiQ6pc — James Talarico (@jamestalarico) November 4, 2026

Mientras que, Kansas protagonizó otra de las grandes sorpresas cuando Adam Hamilton derrotó al senador republicano Roger Marshall, conquistando un escaño en la Cámara Alta que los demócratas no ganaban desde 1932, a lo que se sumó la recuperación de las gobernaciones en estados clave como Georgia, Ohio e Iowa.

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Demócratas tendrán diversas herramientas institucionales

Por otro lado, expertos políticos coincidieron que a partir de enero de 2027, cuando asuma el nuevo Congreso, la oposición dispondrá de herramientas institucionales determinantes, tales como la dirección de comisiones de investigación, la capacidad de bloquear nombramientos presidenciales y la potestad de frenar o condicionar presupuestos e iniciativas de ley gubernamentales.

Por último se conoció que no obstante, pese a la nueva mayoría legislativa, el Ejecutivo conservará atribuciones clave como el derecho de veto presidencial, obligando a ambas partes a buscar acuerdos bipartidistas para sacar adelante la agenda nacional y responder efectivamente a las demandas económicas de los ciudadanos.

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