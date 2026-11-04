Charlotte, NC.- Ante el aumento de las transacciones en línea durante la temporada navideña, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg recuerda a los residentes la importancia de elegir lugares seguros para concretar encuentros con compradores o vendedores desconocidos.

As we head into the holiday season, we wanted to remind everyone of these quick tips to stay safe when meeting someone for an online sale: ✅ Choose a public, well-lit spot — Safe Exchange Zones are ideal, but any busy place with lighting and foot traffic works. There are more… pic.twitter.com/30hrsySozc — CMPD News (@CMPD) November 3, 2026

Con la llegada de la temporada de fiestas y el incremento de las compras navideñas, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) difundió una serie de recomendaciones para evitar robos y situaciones peligrosas durante las transacciones realizadas a través de plataformas de compraventa por internet.

Las autoridades aconsejan a quienes compran o venden artículos en línea que planifiquen los encuentros y prioricen su seguridad al momento de entregar o recibir productos de personas desconocidas.

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Una de las principales recomendaciones consiste en elegir espacios públicos, concurridos y bien iluminados para concretar las operaciones. En este sentido, el CMPD destaca las denominadas Zonas de Intercambio Seguro (Safe Exchange Zones), espacios destinados a facilitar este tipo de encuentros.

El departamento policial recordó que el área de Charlotte cuenta con más de una docena de estos puntos en establecimientos de la cadena QuikTrip, donde compradores y vendedores pueden reunirse para completar sus transacciones.

Cuatro medidas para evitar situaciones de riesgo

Además de seleccionar cuidadosamente el lugar del encuentro, el CMPD propone otras medidas preventivas:

Informar a alguien de confianza: compartir con un familiar o amigo el lugar de la reunión, la hora y los datos de la persona con quien se realizará la transacción.

Ir acompañado: llevar a un amigo o familiar puede aportar mayor seguridad durante el intercambio. La presencia de otra persona también permite contar con ayuda ante cualquier situación inesperada.

Elegir espacios concurridos: buscar establecimientos públicos con buena iluminación y circulación de personas. Las autoridades consideran que estos entornos ofrecen mejores condiciones que los lugares aislados.

Confiar en los instintos: si algo genera desconfianza o incomodidad, lo más recomendable es cancelar el encuentro y retirarse. Ninguna compra o venta justifica poner en riesgo la integridad personal.

La prevención también forma parte de las compras navideñas

El CMPD insiste en que las transacciones digitales requieren las mismas precauciones que cualquier encuentro con desconocidos. Por eso, recomienda evitar las reuniones improvisadas y no aceptar cambios de último momento que impliquen trasladarse a sitios apartados.

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Durante esta temporada, cuando aumenta el movimiento comercial y las operaciones entre particulares, tomar medidas sencillas puede ayudar a prevenir delitos y proteger a compradores y vendedores.

La recomendación central de las autoridades es clara: planificar el encuentro, elegir un lugar seguro y priorizar siempre la integridad personal por encima de cualquier transacción.

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