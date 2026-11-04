El entrenador principal, Dave Canales, compartió este martes tres aspectos importantes sobre la actualidad del equipo: el inicio de Todd Wash como coordinador defensivo interino, la reincorporación progresiva de Brady Christensen y los desafíos que presenta la ofensiva de Denver.

Todd Wash asume el control de la defensa

El primer entrenamiento bajo la dirección de Wash dejó buenas impresiones en Canales. El nuevo coordinador interino trabajó con intensidad tanto en las reuniones técnicas como en el campo, con especial atención a la línea defensiva y a la cohesión del grupo.

Wash asumió el cargo después de la salida de Ejiro Evero y cuenta con 31 años de experiencia como entrenador, incluidos 20 en la NFL. Durante su etapa como coordinador defensivo de Jacksonville, entre 2016 y 2020, dirigió tres defensas que terminaron entre las diez mejores de la liga en yardas permitidas.

Canales también evitó adelantar si implementará cambios importantes en el esquema defensivo, aunque aseguró que buscará aprovechar al máximo el talento disponible.

Brady Christensen vuelve a los entrenamientos

Otra noticia favorable para Carolina es la reincorporación de Brady Christensen, quien inició la temporada en la lista de lesionados. El equipo abrió una ventana de 21 días para evaluar su recuperación y determinar cuándo podrá regresar a la competición.

El jugador aporta experiencia y versatilidad, ya que puede desempeñarse en cinco posiciones de la línea ofensiva. Su regreso podría fortalecer una unidad que necesita alternativas, especialmente ante las dificultades físicas que atraviesan otros integrantes del grupo.

Canales también mantiene bajo observación a Damien Lewis, quien enfrenta molestias en una rodilla.

Frenar el juego terrestre de Denver, la prioridad

El entrenador identificó la defensa contra la carrera como uno de los principales desafíos del próximo encuentro. Los Panthers permiten actualmente 140,7 yardas terrestres por partido, una cifra que los ubica entre las defensas más vulnerables de la NFL en ese apartado.

Denver llega con una ofensiva física y un ataque terrestre capaz de complicar a sus rivales. Por eso, Carolina necesita controlar la línea de golpeo, limitar los avances por tierra y obligar al rival a depender de situaciones de pase.

Los Panthers mantienen un récord de 3-4 y continúan en el primer lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional. Sin embargo, necesitan mejorar su consistencia para sostener esa posición y mantenerse en la pelea por los playoffs.