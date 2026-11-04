Bukele promete al pueblo haitiano ayudar a erradicar a las pandillas

San Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, emitió un mensaje dirigido a la nación haitiana, en el cual establece un paralelismo histórico entre la traición sufrida por el líder independentista Jean-Jacques Dessalines y la actual crisis de violencia que azota al país caribeño a manos de las estructuras criminales.

A través de sus redes sociales Bukele señaló que, al igual que en el pasado cuando figuras cercanas traicionaron y asesinaron a Dessalines buscando beneficios personales, en la actualidad existen actores locales que socavan la soberanía y estabilidad de Haití.

Pèp ayisyen, Dessalines te libere Ayiti, men kèk moun ki te bò kote l te trayi l epi touye l. Moun ki te sanble avè l, ki te pale menm lang avè l, men ki pa t gen menm prensip avè l. Se te trèt ki t ap chèche sèlman avantaj pèsonèl yo, e ki te plonje Ayiti nan plizyè jenerasyon… — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 4, 2026

Reitera el apoyo a las comunidades

En este sentido, puntualizó que algunos de estos traidores integran las pandillas, mientras que otros las financian, las arman u obstaculizan el camino hacia la libertad del pueblo haitiano.

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Por otro lado, el mandatario salvadoreño reconoció el papel histórico de la injerencia extranjera en el saqueo de la nación, pero enfatizó que dichas acciones no habrían sido posibles sin la complicidad y colaboración directa de nacionales que facilitaron armas, controlaron territorios y permitieron el sufrimiento de los ciudadanos.

En este sentido, Bukele extendió una postura de solidaridad y cooperación mutua, afirmando que el pueblo salvadoreño y el haitiano comparten el mismo coraje para enfrentar los desafíos de seguridad.

El mandatario concluyó su pronunciamiento reiterando el compromiso de brindar apoyo para recuperar el control de las comunidades frente a las bandas delictivas, bajo la premisa de que, con la ayuda adecuada para neutralizar a los grupos armados y a sus colaboradores, Haití alcanzará su liberación definitiva.

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