Charlotte, NC.- Mecklenburg es uno de los 12 condados, distribuidos en nueve estados, seleccionados para participar en un programa piloto nacional cuyo objetivo es mejorar la forma en que los sistemas locales de justicia penal responden a las personas con necesidades de salud conductual.

La iniciativa, denominada «Counties Aligning Health & Safety» (Condados alineando la salud y la seguridad), está dirigida por el Justice Center del Council of State Governments (CSG), en colaboración con la National Association of Counties (Asociación Nacional de Condados), la American Psychiatric Association Foundation (Fundación de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría) y la National Sheriffs’ Association (Asociación Nacional de Sheriffs).

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En el ámbito local, el departamento de Servicios de Justicia Penal del condado Mecklenburg (Mecklenburg County Criminal Justice Services) será responsable de la supervisión y coordinación de la iniciativa. A través de este programa, trabajarán con expertos nacionales y colaboradores locales para examinar cómo se interrelacionan los servicios de salud conductual y el sistema de justicia penal, identificar oportunidades para mejorar la coordinación y explorar enfoques que aborden las necesidades locales.

También hay que destacar que el programa piloto proporcionará a los condados participantes asistencia técnica, recursos basados ​​en investigaciones y oportunidades para aprender de otras jurisdicciones. El objetivo es ayudar a los líderes locales a tomar decisiones fundamentadas sobre intervenciones adecuadas para personas con necesidades de salud conductual en distintas etapas del proceso de justicia penal.

«Participar en esta iniciativa nos brinda la oportunidad de analizar más de cerca cómo colaboran nuestros sistemas y en qué áreas podemos realizar mejoras», señaló Sonya Harper, directora de Servicios de Justicia Penal del condado Mecklenburg. «Al trabajar con nuestros colaboradores locales y aprender de expertos nacionales, podemos identificar enfoques prácticos para coordinar mejor los servicios y responder a las necesidades de las personas que interactúan con el sistema de justicia penal».

Adenpas Mecklenburg County y Wake County son los dos condados de Carolina del Norte seleccionados para esta iniciativa. El programa piloto cuenta con el financiamiento de Arnold Ventures.

Finalmente para obtener más información sobre la iniciativa, visite el sitio web de Aligning Health & Safety del CSG Justice Center.

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