Cada uniforme de Hometown Remix se diseñó inspirándose en su ciudad y afición. Los detalles de diseño de toda la colección se basan en lugares emblemáticos, motivos y cultura locales, lo que confiere a cada look un carácter reconocible para los aficionados.

Las principales fuentes de inspiración para el diseño del uniforme de los Carolina Hurricanes incluyen:

Huracanes de nombre. Huracanes de naturaleza. Si alguna vez un lugar se definió por la fuerza y ​​la resiliencia, es la Ciudad de los Robles. La perseverancia y la superación son la clave, con Copas Stanley y Campeonatos de Conferencia en su haber. Pero ser competitivo es solo una parte de la historia; los Caniacs saben cómo divertirse. Y esa energía combinada es lo que verás en tu camiseta Hometown Remix. Por primera vez, el escudo frontal presenta a la mascota Stormy, que irradia la energía audaz de los Canes. También encontrarás varios elementos de diseño local que rinden homenaje a Raleigh.

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Los parches de los hombros están inspirados en la arquitectura icónica de la ciudad. Las mangas presentan hojas de roble en relieve, y en el dobladillo se muestra con orgullo el horizonte de la Ciudad de los Robles. Con una base gris tormenta, resaltada por el rojo y el negro, esta camiseta lleva el orgullo de la ciudad tejido en cada hilo. ¡Que comiencen las celebraciones de Storm Surge!

“Siempre nos hemos enorgullecido de encontrar maneras de destacar, y esta camiseta es otro ejemplo de ello”, dijo Matt Sutor, director de marketing de los Carolina Hurricanes. “Queríamos crear algo que celebrara Raleigh y el lugar que llamamos hogar, a la vez que presentábamos un estilo diferente a nuestros uniformes tradicionales. Desde el escudo de Struttin’ Stormy hasta los pequeños detalles de la camiseta, creemos que es una forma divertida y única de celebrar nuestra ciudad natal y la comunidad que representamos”.

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Finalmente, las camisetas Hometown Remix, tanto la versión Authentic Pro como la Premium que se usa en la pista de hielo, y una innovadora selección de gorras y artículos para aficionados, tanto para hombres como para mujeres, que incluyen sudaderas con capucha, camisetas y nuevos estilos de prendas de abrigo y forro polar, están disponibles a partir de hoy en toda la red de sitios web de Fanatics, incluidos NHLShop.com , NHLShop.ca y Fanatics.com , así como en las tiendas de los equipos y en la tienda insignia NHL Shop NYC.

Con información de Carolina Hurricanes

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