Incendio provocó la evacuación de la Comisión Electoral de SC

Columbia, SC.- Una pequeña combustión en el exterior del edificio activó la alarma de incendios y obligó a evacuar temporalmente al personal y otros ocupantes en Columbia. Los bomberos controlaron la situación en unos 45 minutos y descartaron afectaciones al proceso electoral.

Una colilla de cigarrillo mal apagada provocó la evacuación temporal de la sede de la Comisión Electoral de Carolina del Sur, ubicada en el 1122 de Lady Street, en el centro de Columbia, durante la tarde del lunes 2 de noviembre.

El incidente activó la alarma de incendios del edificio y movilizó a los equipos del Departamento de Bomberos de Columbia-Richland, que acudieron para investigar el origen del humo y descartar riesgos para las personas que trabajaban en el lugar.

El jefe de bomberos, Aubrey Jenkins, explicó que el fuego no comenzó dentro de las oficinas de la comisión, sino en una zona exterior del inmueble. Durante la inspección, los equipos de emergencia detectaron humo y calor cerca de una rejilla de ventilación ubicada a nivel del suelo.

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Al revisar el área, encontraron varias colillas de cigarrillo junto con hojas secas acumuladas debajo de la estructura. Según las conclusiones de los bomberos, una colilla encendida cayó accidentalmente a través de la rejilla y provocó la combustión del material vegetal.

Los bomberos autorizaron el reingreso

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron al personal de la Comisión Electoral y a los demás ocupantes del edificio mientras los equipos de emergencia verificaban las condiciones de seguridad.

Después de controlar el pequeño foco de incendio y comprobar que no existía riesgo de propagación hacia el interior, los bomberos autorizaron el regreso de las personas a las instalaciones.

El procedimiento de seguridad duró aproximadamente 45 minutos desde la llegada de los equipos de emergencia. Las autoridades no reportaron daños estructurales ni materiales como consecuencia del incidente.

Sin consecuencias para las elecciones

La Comisión Electoral de Carolina del Sur confirmó que el episodio no alteró sus operaciones ni afectó la organización de las elecciones generales previstas para este martes 3 de noviembre.

Una vez que los bomberos descartaron cualquier peligro, el personal retomó sus actividades habituales y continuó con las tareas relacionadas con la jornada electoral.

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El incidente ocurrió en la víspera de una fecha importante para el calendario político estatal, por lo que la rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió evitar interrupciones mayores.

Las autoridades no reportaron personas heridas y atribuyeron el episodio a una situación accidental relacionada con la acumulación de material combustible cerca de la rejilla exterior.

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