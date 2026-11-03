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Identifican a los nueve ocupantes fallecidos en el trágico accidente del jet privado en Florida

ESTADOS UNIDOS
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Identifican a los nueve ocupantes fallecidos en el trágico accidente del jet privado en Florida
Maria Gabriela Perez

Palm Beach.- Allegados y familiares confirmaron las identidades de las nueve personas que perdieron la vida tras el devastador accidente del jet privado Learjet 60, el cual se precipitó a tierra en picada y colisionó contra una carretera en la localidad de Greenacres, dentro del condado Palm Beach.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que entre las víctimas fatales figuran el matrimonio compuesto por Adam Robinson, fundador y director ejecutivo de diversas empresas tecnológicas, y Helen Sharp, junto a sus pequeños hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2.

También se conoció que en el vuelo también viajaban Rachael Reed, Charmi Fehr y Anita Maria Cetina, esta última descrita por sus allegados como una cuidadora devota y considerada parte entrañable del núcleo familiar.

Familiares recordaron a las víctimas

Por otro lado, se conoció a través de un comunicado emitido por los familiares, que las víctimas eran recordados como proveedores dedicados, mientras que los menores fueron definidos como la luz de sus vidas. Asimismo, expresaron su profunda gratitud hacia los equipos de emergencia, los investigadores y los residentes del condado Palm Beach, extendiendo su solidaridad hacia las familias de los tripulantes que también atraviesan el luto.

Ver más: Avioneta Learjet cae en Florida y deja múltiples víctimas mortales

Es de mencionar que también se confirmó previamente el fallecimiento de la copiloto Nathalia Filgueiras, de 20 años, así como del capitán al mando, Jeff Gregory. Por su parte, la empresa East Coast Jets emitió un comunicado para lamentar el deceso de Gregory, enviando sus condolencias a todos los afectados por esta desgarradora tragedia.

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