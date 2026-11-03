Identifican a los nueve ocupantes fallecidos en el trágico accidente del jet privado en Florida

Palm Beach.- Allegados y familiares confirmaron las identidades de las nueve personas que perdieron la vida tras el devastador accidente del jet privado Learjet 60, el cual se precipitó a tierra en picada y colisionó contra una carretera en la localidad de Greenacres, dentro del condado Palm Beach.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que entre las víctimas fatales figuran el matrimonio compuesto por Adam Robinson, fundador y director ejecutivo de diversas empresas tecnológicas, y Helen Sharp, junto a sus pequeños hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2.

EVERYTHING on the WORLD STAGE is there to be EXPOSED‼️‼️‼️ Time to go DIG 🐰 on this FAMILY / PLANE OWNER especially the husband Adam Robinson a TECH Entrepreneur. 👇👇👇 ADAM ROBINSON was the founder and CEO of https://t.co/GDVrKLfhVf and RB2B, two bootstrapped B2B… pic.twitter.com/koXIXy1lSh — Jenn Whitney (@JennPatriot777) November 3, 2026

También se conoció que en el vuelo también viajaban Rachael Reed, Charmi Fehr y Anita Maria Cetina, esta última descrita por sus allegados como una cuidadora devota y considerada parte entrañable del núcleo familiar.

Colombia | Ana María Cetina, una joven de 23 años que sería colombiana, figura entre las nueve víctimas del accidente de un jet privado ocurrido el pasado domingo 1 de noviembre en Florida, Estados Unidos. La joven trabajaba como niñera de los hijos del empresario Adam Robinson… pic.twitter.com/xHBJo3lCpT — Magazín Pacífico (@magazinpacifico) November 3, 2026

Familiares recordaron a las víctimas

Por otro lado, se conoció a través de un comunicado emitido por los familiares, que las víctimas eran recordados como proveedores dedicados, mientras que los menores fueron definidos como la luz de sus vidas. Asimismo, expresaron su profunda gratitud hacia los equipos de emergencia, los investigadores y los residentes del condado Palm Beach, extendiendo su solidaridad hacia las familias de los tripulantes que también atraviesan el luto.

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Es de mencionar que también se confirmó previamente el fallecimiento de la copiloto Nathalia Filgueiras, de 20 años, así como del capitán al mando, Jeff Gregory. Por su parte, la empresa East Coast Jets emitió un comunicado para lamentar el deceso de Gregory, enviando sus condolencias a todos los afectados por esta desgarradora tragedia.

Nathalia Gadelha Filgueiras, una joven de 20 años de origen brasileño, fue identificada como la copiloto del avión privado Learjet 60 que se estrelló este domingo en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach (Florida), accidente en el que murieron las nueve… pic.twitter.com/3fdCAHOFDF — El Nacional (@ElNacionalWeb) November 3, 2026

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