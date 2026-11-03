Fallece en Texas un migrante venezolano bajo custodia de ICE

San Antonio.- Un migrante de nacionalidad venezolana falleció bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en el Hospital North Central Baptist de San Antonio, Texas, tras permanecer internado desde el 30 de septiembre debido a complicaciones de salud.

En un comunicado identificaron al detenido como Fran Gregory Portillo-Zapata, de 53 años de edad, quien falleció el pasado 29 de octubre de 2026.

Indicaron que Portillo-Zapata se encontraba detenido en el Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado Karnes y padecía de sepsis severa, pancreatitis aguda y enfermedad renal en etapa terminal.

Sin embargo, señalaron que la causa oficial de su muerte permanece pendiente de los resultados médicos forenses.

Por otro lado, explicaron que fue interceptado inicialmente por la Patrulla Fronteriza en junio de 2023 y devuelto a México. Posteriormente, ingresó de forma irregular el 12 de julio de 2023, momento en el que fue liberado bajo una orden de reconocimiento con una notificación para comparecer ante un juez de inmigración.

Acotaron que el pasado 30 de agosto de 2026, agentes de ICE en San Antonio llevaron a cabo una operación de control en la que identificaron y detuvieron a Portillo-Zapata sin incidentes tras una parada vehicular, determinando que era susceptible a un arresto migratorio administrativo mientras continuaban sus procesos de deportación.

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Notificaron a la Embajada de Venezuela

En este sentido, señalaron que siguiendo los protocolos internos, la oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) notificó al Departamento de Seguridad Nacional, a las oficinas del Inspector General y de Responsabilidad Profesional de ICE, además de informar formalmente a los familiares del fallecido y enviar una notificación a la Embajada de Venezuela.

Por último, la agencia federal reiteró su compromiso de mantener entornos seguros y humanos en sus centros de detención, destacando que todos los migrantes bajo su custodia reciben evaluaciones de salud iniciales, acceso a citas médicas continuas y atención de emergencia las 24 horas del día.

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