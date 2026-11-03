Fallece el delantero del Tenerife, tras un trágico choque en pleno partido

Madrid.- El fútbol español se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, atacante del CD Tenerife, a los 30 años de edad, luego de sufrir un paro cardíaco consecuente a un fuerte impacto recibido en el terreno de juego durante un encuentro de la segunda división.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el suceso se registro durante los minutos de descuento de un encuentro disputado el lunes, cuando el deportista madrileño disputaba un balón dividido cerca de la zona medular. En la jugada, el guardameta del Andorra, Jesús Owono, salió con ímpetu de su área y golpeó violentamente en el pecho al delantero, lo que le valió ver la tarjeta roja directa de manera inmediata.

Trascendió que tras el impacto, De Miguel se desplomó sobre el césped, por lo que fue auxiliado de emergencia por sus compañeros y los servicios médicos antes de ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario, mientras el partido que marchaba empatado 2-2, quedaba suspendido.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Sin embargo, horas después el club canario confirmó su deceso este martes a las 8:00 a.m., manifestando estar completamente devastados por la trágica noticia.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

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Equipos de fútbol enviaron condolencias

Por otro lado, es de mencionar, que la conmoción se extendió rápidamente por todo el ámbito deportivo nacional. Instituciones como el Real Madrid, el propio FC Andorra, propiedad del exjugador Gerard Piqué, la Real Federación Española de Fútbol y La Liga expresaron sus profundas condolencias a los familiares y allegados del jugador.

Minuto de silencio en la Ciudad Real Madrid. pic.twitter.com/nsZaPYMcsN — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026

Asimismo, se conoció que como muestra de luto institucional, la federación decidió aplazar varios compromisos oficiales de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina programados para esa misma jornada.

Por último, la familia del futbolista agradeció las múltiples muestras de solidaridad y pidió a la opinión pública y a los medios de comunicación el máximo respeto a su privacidad durante estos momentos de profundo dolor.

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