DOJ despliega la mayor misión de monitoreo electoral de su historia en los 50 estados

Washington.- El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el despliegue de su mayor operación de monitoreo electoral en la historia de la institución, abarcando por primera vez a los 50 estados del país durante esta jornada electoral del 3 de noviembre de 2026.

En un comunicado, señaló que la iniciativa, coordinada a través de la División de Derechos Civiles, cuenta con la participación de aproximadamente 1.000 monitores y observadores electorales pertenecientes a diversas dependencias del DOJ, fiscalías federales y observadores federales de la Oficina de Gestión de Personal (OPM). Durante la jornada, el personal mantendrá contacto directo con las autoridades electorales estatales y locales.

Al respecto, la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, Harmeet K. Dhillon, destacó que la integridad electoral ha sido una de las máximas prioridades de la administración, subrayando el compromiso de buscar la transparencia en los comicios de manera asertiva y sin discriminación.

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Buscan proteger la participación ciudadana

De la misma manera, explicaron que las labores de supervisión se centran en el cumplimiento de las leyes federales de derecho al voto que protegen la participación ciudadana y previenen la discriminación, incluyendo:

Estatutos de derechos al voto: Ley de Derechos Electorales (Voting Rights Act), Ley Nacional de Inscripción de Electores, Ley de Ayuda a América a Votar, entre otras normativas gestionadas por la Sección de Votación.

Ley de Derechos Electorales (Voting Rights Act), Ley Nacional de Inscripción de Electores, Ley de Ayuda a América a Votar, entre otras normativas gestionadas por la Sección de Votación. Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA): Vigilada por la Sección de Derechos de la División para garantizar que las personas con discapacidades dispongan de igualdad de condiciones para sufragar.

Vigilada por la Sección de Derechos de la División para garantizar que las personas con discapacidades dispongan de igualdad de condiciones para sufragar. Leyes penales federales: Aplicadas por la Sección Criminal para prohibir la intimidación y la supresión de votantes basada en raza, color, origen nacional o religión.

En este sentido, reiteraron que ante cualquier duda, consulta o reporte relacionado con derechos electorales federales, el DOJ habilitó la línea directa de atención 1-800-253-3931, el correo electrónico VEM@usdoj.gov y el sitio web oficial www.civilrights.justice.gov/report. Asimismo, las incidencias vinculadas con la Ley ADA pueden canalizarse a través de las líneas gratuitas 1-800-514-0301 o 1-833-610-1264 (TTY).

Por último, las autoridades recordaron que las interrupciones en los centros de votación deben notificarse de inmediato a los oficiales electorales locales, mientras que cualquier situación de violencia, amenazas o intimidación debe reportarse a la policía llamando al 911 antes de notificarlo al departamento.

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