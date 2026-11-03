DHS anuncia más de 230 arrestos en el sector de transporte por la Operación Guardian

Tulsa.- El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, anunció los resultados de la Operación Guardian, un operativo de tres días ejecutado en las últimas semanas.

En un comunicado del DHS, detalló que con la intervención, coordinada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto a socios estatales y locales, abarcó 15 estados con el objetivo de detener a inmigrantes indocumentados que poseían licencias de conducir comerciales (CDL) sin autorización y a otros infractores que representaban riesgos para la seguridad pública en el sector de transportes.

En este sentido, anunció que las autoridades arrestaron a más de 230 extranjeros indocumentados, cifra que incluye a más de 40 titulares de CDL.

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Buscan retirar las amenazas de las carreteras de EE.UU.

Durante el evento realizado en la sede de Melton Truck Lines, en Tulsa, el secretario Mullin estuvo acompañado por líderes de la industria del transporte y altos mandos de seguridad pública, destacando que el operativo demuestra la efectividad de la colaboración entre agencias para retirar amenazas de las carreteras del país.

Afirmó que entre los casos destacados durante el operativo figuran dos intervenciones de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma:

Un agente policial detuvo en la autopista I-35 a Luis Armando Garlo Rodriguez , un ciudadano hondureño indocumentado que conducía un vehículo reportado como robado en Texas. Durante el intento de arresto, el sospechoso resistió y fracturó el brazo del oficial antes de huir a pie, siendo capturado poco después por agentes adicionales e imputado por agresión y resistencia.

, un ciudadano hondureño indocumentado que conducía un vehículo reportado como robado en Texas. Durante el intento de arresto, el sospechoso resistió y fracturó el brazo del oficial antes de huir a pie, siendo capturado poco después por agentes adicionales e imputado por agresión y resistencia. Las autoridades interceptaron otro vehículo conducido por Arturo Alvarado-Islas, un ciudadano mexicano indocumentado, quien viajaba con otras seis personas en situación irregular —incluyendo a un menor no acompañado— y fue entregado directamente a la custodia de ICE.

Por último, señalaron que los 15 estados que formaron parte de esta estrategia de seguridad fueron: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee y Texas.

El DHS recordó que estas acciones forman parte de una ofensiva nacional más amplia contra el uso irregular de licencias comerciales, la cual incluye la Operación Guardrail, sumando un total de 4.795 arrestos relacionados con CDL y 1.233 detenciones directas de titulares de CDL a nivel nacional desde enero de 2025.

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