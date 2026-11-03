Charlotte flexibiliza el ahorro de agua y pasa a etapa voluntaria

Charlotte, NC.- Los residentes de Charlotte ya pueden flexibilizar las medidas de ahorro de agua desde el 2 de noviembre de 2026, luego de que Charlotte Water anunciara el regreso a la Etapa 1 del Protocolo de Bajo Caudal (LIP, por sus siglas en inglés). Esta fase establece recomendaciones voluntarias de conservación y elimina la obligatoriedad de las restricciones que regían anteriormente.

La decisión responde a una mejora de las condiciones hídricas en la cuenca del río Catawba-Wateree, una región que abastece de agua a numerosas comunidades. Además, forma parte de un acuerdo regional para flexibilizar las medidas de control sobre el consumo de este recurso.

Charlotte Water destacó el compromiso de los usuarios durante el período de restricciones. Los esfuerzos de conservación de los residentes permitieron alcanzar los objetivos regionales de reducción del consumo y contribuyeron a mejorar las condiciones que ahora permiten avanzar hacia una etapa menos restrictiva.

Aunque la nueva fase elimina las obligaciones, las autoridades recomiendan mantener las prácticas de ahorro en los hogares y negocios. Entre las principales sugerencias destacan reducir el uso de agua en actividades que no resulten esenciales, evitar el desperdicio y mantener hábitos responsables en las tareas cotidianas.

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El organismo también recuerda que las condiciones climáticas y los niveles de disponibilidad de agua pueden cambiar. Por esa razón, las autoridades podrían modificar nuevamente las medidas si la situación de la cuenca lo requiere.

La transición hacia la Etapa 1 representa un avance en los esfuerzos regionales para enfrentar las condiciones de sequía, pero también pone de relieve la importancia de mantener una cultura de conservación a largo plazo.

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Charlotte Water invita a los residentes a consultar periódicamente las actualizaciones sobre el estado de la sequía y las recomendaciones vigentes a través de su portal oficial.

Los interesados pueden acceder a la información en el apartado de recursos sobre la sequía:

https://www.charlottenc.gov/water/About-Us/Drought-Resources

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