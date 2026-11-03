Arrestan en Cleveland a dos extranjeros acusados de fraude electoral

Cleveland.- Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) adscritos a ICE llevaron a cabo el arresto de dos ciudadanos extranjeros, bajo los cargos de votar siendo extranjeros en flagrante violación de las leyes federales estadounidenses durante las elecciones presidenciales de 2024.

En un comunicado, indicaron que los detenidos fueron identificados oficialmente como Frederic Jean Rene Sicard, de nacionalidad francesa, y Mark Adwar Odisho, de nacionalidad iraquí. Las órdenes de arresto y las denuncias penales formales habían sido emitidas previamente por el Tribunal de la Fiscalía para el Distrito Este de Tennessee el pasado 23 de octubre.

Al respecto, Micah Bock, subdirector de asuntos públicos de ICE, enfatizó durante el anuncio que la seguridad electoral equivale a la seguridad nacional. El funcionario agregó que cuando ciudadanos extranjeros emiten sufragios de forma irregular, se socava la integridad del proceso democrático y se vulneran los derechos legítimos de los votantes autorizados.

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Contaron con el apoyo de diversos organismos de seguridad

De la misma manera, acotaron que la captura de ambos sujetos estuvo a cargo de la división HSI Chattanooga, operando bajo una rigurosa investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y con el valioso respaldo operativo del Departamento de Policía de Cleveland.

Reiteraron que bajo las directrices operativas actuales de la administración federal, ICE mantiene un enfoque prioritario en la aplicación estricta de la ley, la protección ciudadana y la remoción de individuos que representen riesgos para las comunidades.

Por último, las autoridades federales recalcaron que esta acción conjunta refleja el compromiso continuo con la protección de la integridad electoral a través de la coordinación interinstitucional entre agencias de seguridad federales, estatales y locales.

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