Charlottem NC.- En su primer año, el programa de Tratamiento Asistido por Medicamentos (MAT, por sus siglas en inglés) del Centro de Detención Central de Mecklenburg County(MCDCC, por sus siglas en inglés) brindaron apoyo a 288 residentes; de ellos, 215 recibieron medicamentos para el trastorno por consumo de opioides, según anunció la Oficina del Sheriff de Mecklenburg County (MCSO, por sus siglas en inglés).

El programa comenzó el 1 de octubre de 2025 y lo administra VitalCore Health Strategies, LLC (VitalCore). Además lo financia en su totalidad Mecklenburg County a través de los fondos del acuerdo nacional sobre los opioides (National Opioid Settlement) y continuará hasta el 18 de mayo de 2027. Según VitalCore, el MCDCC es uno de los pocos centros de detención en Carolina del Norte que ofrece servicios MAT a los residentes.

Lee también: Mecklenburg recibirá detenidos federales en sus centros de detención

La sobredosis de drogas es una de las principales causas de muerte entre las personas de los centros correccionales; el mayor riesgo se presenta durante las dos primeras semanas posteriores a la liberación, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés). El acceso al MAT en estos entornos puede reducir el riesgo de sobredosis, reincidencia y transmisión de enfermedades.

«La recuperación es un componente esencial de la seguridad pública, a la vez que ayuda a nuestros ciudadanos que regresan a la comunidad a reintegrarse en mejores condiciones de las que tenían al partir», señaló el Sheriff Garry L. McFadden. «Como Sheriff, agradezco este primer año de nuestro programa MAT, pero sobre todo agradezco al equipo de VitalCore por su contribución a este importante proceso de recuperación para los miembros de nuestra comunidad que, a menudo, se olvidan.

Entre junio y agosto de 2026, VitalCore realizó una encuesta a 38 participantes del programa MAT sobre su impacto. Los residentes informaron una disminución en los deseos intensos de consumir sustancias (ansias), alivio de los síntomas de abstinencia, una mejor calidad de sueño, menor ansiedad y una mayor confianza ante su regreso a la comunidad.

«No sufrí ni un solo día, ni una hora, ni una noche de síntomas de abstinencia o falta de sueño», comentó un residente.

«Ha transformado por completo mi mentalidad. Me siento lleno de esperanza y optimismo respecto al futuro», expresó otro residente.

Lee también: La Oficina del Sheriff confirma reapertura del Mecklenburg County Detention Center North

«El MAT probablemente me salvó la vida», afirmó otro más. Ashley Hill, especialista en apoyo entre pares de VitalCore, desempeñó un papel fundamental en la puesta en marcha del programa y en la recopilación de opiniones de los residentes. Vachon Broadneax, responsable de planificación del alta en VitalCore, y Denesha McHugh, exmiembro del equipo de VitalCore, también contribuyeron de manera significativa al programa. En sus respuestas, los residentes destacaron al personal del programa MAT (tratamiento asistido por medicamentos), elogiando a los enfermeros, al personal de apoyo entre pares y a los profesionales de la salud por su paciencia y atención.

«Como miembro del personal que ha formado parte de este programa desde la etapa de lluvia de ideas hasta su implementación, puedo decir que el trabajo en equipo y el impacto que tiene en nuestros residentes son dignos de mención», señaló Tanisha Pakanayeva, directora de Salud Mental de VitalCore en los centros de detención Central y North de la MCSO. «En nuestros roles y entorno laboral, a menudo escuchamos sobre lo que sale mal, cuando en realidad hay mucho que celebrar. Este es uno de esos logros que merece ser celebrado».

En el MCDCC, los profesionales clínicos certificados de VitalCore emplean enfoques basados ​​en evidencia, tales como la terapia cognitivo-conductual, la entrevista motivacional y la atención informada sobre el trauma. La atención incluye medicamentos aprobados por la FDA —como buprenorfina, metadona y naltrexona—, además de asesoramiento individual y seguimiento médico. Asimismo, el equipo del programa MAT coordina sus acciones con proveedores de servicios comunitarios, incorpora el apoyo familiar cuando resulta apropiado y elabora planes de alta para que los residentes puedan continuar su proceso de recuperación tras su puesta en libertad.

Video: (R)IGNITE será aplicado en Centro de Detención de Mecklenburg