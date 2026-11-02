Los Hornets no pudieron derrotar a Filadelfia

Charlotte, NC.- A escasos minutos de conseguir una victoria en casa el sábado 31 de octubre de 2026 por la noche, los Hornets tuvieron problemas para ejecutar las jugadas decisivas en los momentos clave, lo que culminó en una derrota por 109-104 ante los Philadelphia 76ers. Within striking distance of a bounce-back home victory on Halloween night, the Hornets couldn’t finish off the Philadelphia 76ers in a 109-104 loss at Spectrum Center. https://t.co/94Myw4HSNV — Charlotte Hornets (@hornets) November 1, 2026

Jugadores destacados Grayson Allen irrumpió desde el banquillo con 27 puntos, su mejor marca de la temporada, con un 9 de 12 en tiros de campo, siete triples (el segundo mejor registro de cualquier reserva de la NBA esta temporada) y tres asistencias en 30 minutos. Brandon Miller recuperó su mejor nivel con 24 puntos, un 8 de 20 en tiros de campo, cinco triples, cinco rebotes, cinco asistencias y dos robos, mientras que Moussa Diabate anotó 10 puntos con un perfecto 5 de 5 en tiros de campo, ocho rebotes (la mejor marca del equipo), tres asistencias y dos tapones. Lee también: Los Charlotte Hornets extienden el contrato de Brandon Miller

Filadelfia, que no contó con Joel Embiid ni LeBron James por motivos de salud tras haber jugado anoche, obtuvo 38 puntos (15 en el último cuarto), la mejor marca de la temporada, gracias a un 13 de 23 en tiros de campo y cuatro asistencias de Tyrese Maxey, el tercer máximo anotador de la NBA. El suplente Anfernee Simons aportó 19 puntos con un 6 de 12 en tiros de campo, cinco triples y tres robos.

Punto de inflexión Tras el séptimo triple de Allen en la noche, Charlotte tenía el control absoluto del partido y una ventaja de 101-94 con 3:41 restantes en el último cuarto. Pero tras un tiempo muerto de Filadelfia, las cosas empezaron a desmoronarse. Los 76ers respondieron de inmediato con un triple de Simons en segunda oportunidad, y luego forzaron seis posesiones infructuosas consecutivas de Charlotte (dos de las cuales terminaron en pérdidas de balón) para iniciar una racha de 15-3 que puso fin al partido. El golpe más duro fue un triple de VJ Edgecombe, muy defendido, que le dio a los 76ers una ventaja de cuatro puntos con 36 segundos restantes.

Conclusiones destacadas

Tras una actuación desastrosa con un 29% de acierto en tiros de campo el viernes por la noche en Washington, los Hornets anotaron 37 puntos en el primer cuarto, logrando un 50% de efectividad en tiros de campo (la mejor de la temporada) y un 36% desde la línea de tres puntos (14 de 39). La ofensiva no cambió mucho en cuanto a estrategia: es una liga donde todo se decide, y simplemente entraron más tiros abiertos.

Filadelfia llegó a este partido empatada en el primer lugar de la NBA en porcentaje de pérdidas de balón y terminó con solo ocho pérdidas que resultaron en 11 puntos en contra. Los Hornets estuvieron ligeramente mejor que en partidos recientes en este aspecto (18 para 23 puntos), pero la diferencia fue amplia y un par de esos errores ocurrieron en posesiones cruciales al final del partido. Lee también: El entrenador asistente de los Hornets, Lamar Skeeter, dirigirá al equipo en Estambul

Cuatro de los siete partidos que Charlotte ha disputado esta temporada han llegado a la fase decisiva (anotar a cinco puntos o menos a falta de cinco minutos), con un balance de 2-2 en estos encuentros. Si bien este final fue decepcionante, los Hornets se dieron una oportunidad y, con suerte, podrán seguir aprovechando la experiencia que están adquiriendo en momentos clave.

Cita posterior al partido

“Creo que nuestros muchachos hicieron un gran trabajo al ponernos en esa posición para tener la oportunidad de ganar un partido contra un buen equipo en la segunda noche de dos partidos seguidos. Estando en esa situación, podremos revisar el video y ver cómo podemos mejorar mucho… La ejecución de la cobertura defensiva y ofensiva, asegurarnos de que todos estemos coordinados, todos en las mismas posiciones y cuidando el balón.” – Charles Lee, entrenador en jefe de los Hornets

¿Qué sigue?

Por segunda vez en seis días, los Hornets se enfrentarán a los Detroit Pistons el lunes 2 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora del este) en el Spectrum Center. La derrota del miércoles pasado por 97-89 en el Little Caesars Arena fue la sexta derrota consecutiva de Charlotte ante Detroit, en ninguna de las cuales el equipo ha anotado más de 104 puntos (promedio: 95,8 puntos por partido).