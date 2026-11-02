Charlotte, NC.- Charlotte se prepara para recibir una de las propuestas más destacadas de la música electrónica actual. El DJ y productor estadounidense John Summit llegará al Spectrum Center el sábado 14 de noviembre de 2026, como parte de su gira CTRL ESCAPE ARENA TOUR, un espectáculo que promete llevar la energía de la música dance a uno de los principales escenarios de la ciudad.

Los seguidores del artista ya pueden consultar el registro para acceder a la preventa exclusiva de entradas organizada por el propio músico. Los interesados encontrarán los detalles en el siguiente enlace: https://livemu.sc/johnsummit.

De Chicago al reconocimiento internacional

John Summit nació en Chicago y construyó su carrera gracias a una combinación de trabajo constante, creatividad y una personalidad que conecta con el público. Su energía caracteriza cada presentación, tanto en grandes festivales con entradas agotadas como en clubes de menor capacidad.

El DJ cuenta con más de 500 millones de reproducciones globales en Spotify y supera los siete millones de oyentes mensuales en esa plataforma. Estas cifras reflejan el alcance internacional de su música y el crecimiento de una comunidad de seguidores que acompaña sus lanzamientos y presentaciones.

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Antes de dedicarse por completo a la industria musical, Summit trabajaba como contador público certificado durante el día y, por las noches, compartía tutoriales de producción musical en YouTube. Esa experiencia combina dos facetas de su historia: una formación profesional convencional y una marcada vocación artística.

Su sonido también refleja esa dualidad. Sus producciones mezclan melodías accesibles con estructuras y recursos musicales que exploran diferentes estilos de la música electrónica.

Experts Only: música sin límites

En busca de mayor libertad creativa, Summit creó su propio sello discográfico y una marca de eventos llamada Experts Only. El proyecto defiende una filosofía de música sin límites y apuesta por propuestas que experimentan con distintos sonidos y estilos.

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A través de esta plataforma, el artista organiza encuentros musicales en escenarios singulares de diferentes partes del mundo. La iniciativa también busca reunir a músicos y aficionados que comparten su interés por la música electrónica innovadora y las experiencias en vivo.

La presentación en Charlotte forma parte de esta expansión internacional. El concierto del 14 de noviembre ofrecerá al público local la oportunidad de disfrutar en directo de la propuesta de uno de los nombres que gana cada vez más espacio en la escena electrónica mundial.

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