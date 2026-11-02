Intensifican operaciones militares y ayuda humanitaria tras atentado terrorista en Colombia

Bogotá.- El Ministerio de Defensa Nacional de Colombia condenó enérgicamente el ataque terrorista perpetrado la noche del domingo 1 de noviembre de 2026 en Planadas, Tolima.

Según los reportes oficiales, el atentado se ejecutó mediante el lanzamiento de explosivos (cilindros) desde una volqueta acondicionada con rampas en el ingreso al casco urbano, afectando las inmediaciones de la pista de aterrizaje del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18, el barrio Simón Bolívar y el hospital municipal.

Las investigaciones preliminares señalan que los responsables de este hecho atroz serían integrantes de la estructura “Gerónimo Galeano”, disidencia bajo el mando de alias “Yamaha” y con accionar criminal vinculado a alias “Amazonas”. Esta cobarde acción dejó un saldo preliminar de cuatro civiles asesinados, entre ellos una menor de dos meses de edad.

Indicaron además de 17 personas resultaron heridas, así como también contabilizaron daños materiales considerables en viviendas e infraestructura hospitalaria.

Tras el atentado terrorista en Planadas, Tolima, por instrucción del presidente de la República, @ABDELAESPRIELLA, se reforzó el despliegue operacional en Planadas, Tolima, con la llegada del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 9 y unidades de la Novena Brigada del… pic.twitter.com/kkj7e1LBpl — Mindefensa (@mindefensa) November 2, 2026

Movilizan hospital de campaña

Por otro lado, ante la emergencia, la Defensa Civil Colombiana y la Fuerza Pública desplegaron un plan de atención prioritaria para ampliar la capacidad de respuesta del hospital local, lo que incluyó la movilización e instalación de un hospital de campaña dotado con dos carpas de 36 metros cuadrados y generador eléctrico.

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Asimismo, se mantiene en alistamiento preventivo a equipos de socorro y logística en Cundinamarca listos para reforzar las labores de apoyo.

El comandante del @COL_EJERCITO, Mayor General José Bertulfo Soto, recorrió las zonas afectadas por el atentado terrorista en Planadas, Tolima, para escuchar a la comunidad y verificar las medidas de protección. Desde el territorio se fortalece el despliegue operacional para… pic.twitter.com/sW7Nnj4SNr — Mindefensa (@mindefensa) November 2, 2026

Destacaron, también que por instrucciones directas del presidente Abelardo De La Espriella se ordenó el despliegue de capacidades extraordinarias que contemplan la llegada del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 9 y unidades de la Novena Brigada del Ejército Nacional. Estas fuerzas intensificarán las operaciones para neutralizar a los cabecillas del Estado Mayor Central (EMC), destruir sus economías ilícitas y mantener el control territorial.

Por último, las autoridades reiteraron su solidaridad con las familias de las víctimas y enfatizaron que el crimen no quedará impune, por lo que invitaron a la ciudadanía a suministrar información bajo absoluta reserva a través de la Línea 107 para dar con la ubicación de los autores.

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