Hallan sin vida a una familia de venezolanos en su vivienda en Argentina

Buenos Aires.- Autoridades policiales en Argentina, reportaron que cinco integrantes de una misma familia fueron hallados muertos al interior de su domicilio ubicado en la localidad de Merlo, en la provincia de Buenos Aires.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que las víctimas fueron identificadas como el matrimonio conformado por Evelyn Carolina Rivero Mejías (de 41 años) y Mahatma Eyvind Soihit Meza (de 44 años), junto a sus tres hijos menores de 10, 12 y 14 años, quienes residían en el país austral desde hacía aproximadamente una década y llevaban tres meses instalados en esa zona.

#31Oct | Una familia venezolana integrada por cinco miembros fue hallada sin vida este viernes en el interior de su vivienda en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, en un trágico suceso sin precedentes para la diáspora en Argentina. 🇦🇷🚨 Las víctimas fueron… — El Nacional (@ElNacionalWeb) October 31, 2026

Trascendió que el descubrimiento ocurrió cuando un compañero de trabajo de Rivero Mejías acudió a la residencia debido a su ausencia injustificada el viernes 30 de octubre, topándose con la trágica escena. Pese a que residentes del sector de Mariano Acosta señalaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego durante la noche del jueves 29 de octubre, el sonido no generó alarma inmediata ni alertas tempranas a las fuerzas de seguridad.

Hallan a familia venezolana muerta dentro de su vivienda en Argentina https://t.co/RXyCoYowm5 — Diario La Nación (@lanacionweb) November 2, 2026

Manejan de hipótesis de homicidio-suicidio

Por otro lado, tras el levantamiento de los cuerpos, peritos policiales detallaron que el hombre presentaba un impacto de bala en la cabeza, mientras que la madre y los tres niños mostraban dos heridas de bala cada uno. Con base en estos indicios y en el hallazgo de una pistola Sarsilmaz SAR 9 (calibre 9 mm) —modelo que el propio padre solía exhibir en sus redes sociales en prácticas de tiro— situada entre las piernas de Soihit Meza, los investigadores barajan como principal hipótesis un caso de homicidio-suicidio.

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Mientras avanzan las pesquisas bajo la dirección de las autoridades locales, los peritos forenses se mantienen a la espera de los resultados finales de las autopsias para esclarecer con precisión la dinámica y la cronología exacta de la tragedia.

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