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CMPD priorizará la educación antes de aplicar sanciones por el toque de queda juvenil

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CMPD priorizará la educación antes de aplicar sanciones por el toque de queda juvenil
Cortesía: CMPD
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) comenzó a implementar la nueva Ordenanza de Protección de la Juventud con un enfoque centrado en la prevención, la orientación a las familias y el cumplimiento voluntario. La jefa policial, Estella Patterson, explicó que los oficiales priorizarán las advertencias y las conversaciones con los adolescentes antes de recurrir a medidas más estrictas.

En declaraciones ofrecidas a medios locales, Patterson aclaró que la normativa no busca llevar a los jóvenes ante los tribunales por una primera infracción. La estrategia apunta especialmente a prevenir las concentraciones masivas de adolescentes sin supervisión, conocidas como teen takeovers, que han generado preocupación por incidentes de violencia y problemas de seguridad en espacios públicos de Charlotte.

Cómo actuarán los oficiales

La jefa del CMPD explicó que los agentes podrán acercarse a grupos de jóvenes que permanezcan en espacios públicos durante el horario restringido. En esos encuentros, conversarán con ellos para conocer sus edades y determinar si incumplen la ordenanza.

Si los oficiales detectan una infracción, el primer paso consistirá en orientar a los adolescentes y contactar a sus padres o responsables para explicarles las disposiciones. Patterson señaló que el departamento busca que las familias conozcan la normativa y que los jóvenes comprendan sus alcances.

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Sin embargo, la policía no descarta aplicar medidas de cumplimiento cuando identifique infracciones reiteradas o conductas delictivas. En esos casos, los agentes podrán intervenir de manera más formal y remitir los asuntos correspondientes a las autoridades judiciales.

La concejal Danté Anderson también confirmó que el CMPD comenzará con advertencias y acciones educativas. Además, explicó que las autoridades recopilarán información sobre los contactos policiales con adolescentes, los lugares donde ocurran las infracciones y la frecuencia de esos encuentros.

Seguimiento y responsabilidad familiar

La ordenanza contempla consecuencias para los padres o responsables cuando los menores incumplan reiteradamente las restricciones y se configuren las condiciones legales correspondientes. La normativa permite considerar cargos relacionados con la contribución a la delincuencia de un menor.

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El CMPD también pretende utilizar los datos que recopile durante el programa piloto para evaluar su funcionamiento y medir los resultados de la iniciativa, que comenzó el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027.

Por ahora, el mensaje de la jefatura policial combina prevención y advertencia: la prioridad consiste en educar y proteger a los adolescentes, pero las autoridades también actuarán ante incumplimientos repetidos o situaciones que comprometan la seguridad pública.

Video: CMPD Alerta sobre fraudes cibernéticos y estafas electrónicas.

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