Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) comenzó a implementar la nueva Ordenanza de Protección de la Juventud con un enfoque centrado en la prevención, la orientación a las familias y el cumplimiento voluntario. La jefa policial, Estella Patterson, explicó que los oficiales priorizarán las advertencias y las conversaciones con los adolescentes antes de recurrir a medidas más estrictas.

Charlotte's Youth Protection Ordinance starts today! Anyone under 17 years old and younger must be home by 10 p.m., any day of the week. There are several exceptions including traveling to or from work, school or religious event or if they are accompanied by a parent or legal… pic.twitter.com/aH68P9NPfr — CMPD News (@CMPD) November 1, 2026

En declaraciones ofrecidas a medios locales, Patterson aclaró que la normativa no busca llevar a los jóvenes ante los tribunales por una primera infracción. La estrategia apunta especialmente a prevenir las concentraciones masivas de adolescentes sin supervisión, conocidas como teen takeovers, que han generado preocupación por incidentes de violencia y problemas de seguridad en espacios públicos de Charlotte.

Cómo actuarán los oficiales

La jefa del CMPD explicó que los agentes podrán acercarse a grupos de jóvenes que permanezcan en espacios públicos durante el horario restringido. En esos encuentros, conversarán con ellos para conocer sus edades y determinar si incumplen la ordenanza.

Si los oficiales detectan una infracción, el primer paso consistirá en orientar a los adolescentes y contactar a sus padres o responsables para explicarles las disposiciones. Patterson señaló que el departamento busca que las familias conozcan la normativa y que los jóvenes comprendan sus alcances.

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Sin embargo, la policía no descarta aplicar medidas de cumplimiento cuando identifique infracciones reiteradas o conductas delictivas. En esos casos, los agentes podrán intervenir de manera más formal y remitir los asuntos correspondientes a las autoridades judiciales.

La concejal Danté Anderson también confirmó que el CMPD comenzará con advertencias y acciones educativas. Además, explicó que las autoridades recopilarán información sobre los contactos policiales con adolescentes, los lugares donde ocurran las infracciones y la frecuencia de esos encuentros.

Seguimiento y responsabilidad familiar

La ordenanza contempla consecuencias para los padres o responsables cuando los menores incumplan reiteradamente las restricciones y se configuren las condiciones legales correspondientes. La normativa permite considerar cargos relacionados con la contribución a la delincuencia de un menor.

El CMPD también pretende utilizar los datos que recopile durante el programa piloto para evaluar su funcionamiento y medir los resultados de la iniciativa, que comenzó el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027.

Por ahora, el mensaje de la jefatura policial combina prevención y advertencia: la prioridad consiste en educar y proteger a los adolescentes, pero las autoridades también actuarán ante incumplimientos repetidos o situaciones que comprometan la seguridad pública.

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