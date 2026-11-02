Charlotte FC derrota a Orlando City SC

El Charlotte FC sigue atacando por las bandas con saques de esquina, centros y tiros libres. Idan Toklomati fue el delantero centro en la mayoría de ellos, pero no logró rematar con la suficiente fuerza de cabeza para batir al portero.

En el minuto 37, Liel Abada recibió un centro impecable de Maxi que, con una curva, llegó a la cabeza del extremo israelí, pero Abada calculó mal el salto y la oportunidad se esfumó. Cinco minutos después, en un córner lanzado por Pep Biel , el balón rebotó en la frontal del área y le llegó a Westwood, quien remató de volea con gran potencia, pero el disparo se fue ligeramente desviado a la izquierda de la portería.

Orlando dispuso de varias ocasiones, aunque la sólida defensa de The Crown impidió que los disparos desde fuera del área entraran, facilitando así las atajadas de Kahlina. La mejor oportunidad de los Lions llegó en el minuto 41 tras un saque de esquina, cuando Kahlina detuvo el disparo de Iago, estrellando el balón contra el poste derecho.

Maxi amplió la ventaja del Charlotte FC en el minuto 49, dándole una vez más a The Crown el rápido comienzo que Smith deseaba, y haciéndolo en ambas mitades.

El extremo francés aprovechó que la defensa del Orlando City se replegaba para intentar contener su disparo. Recibió el balón en el mediocampo, regateó sin oposición hasta el área y disparó al ángulo inferior izquierdo de la portería. Fue el segundo gol de Maxi con el Orlando City y el primero en casa.

Orlando comenzó presionando en busca de un gol para remontar el partido, pero no lograron poner en aprietos a Kahlina, quien realizó siete paradas durante el encuentro.

El Charlotte FC seguía buscando el tercer gol para asegurarse de sepultar definitivamente al Orlando City en Halloween, y ningún fantasma podía resucitar. Biel disparó desde fuera del área, el balón se curvó en el aire y casi entró en la portería, pero rozó el travesaño. Lee también: El delantero del Charlotte FC, Idan Toklomati, incluido en la Jornada 29 de la MLS

En busca de otro gol, Smith realizó algunos cambios para dar entrada a jugadores frescos. Rodolfo Aloko fue uno de ellos, entrando por el lesionado Abada. Abdoulaye Doucouré fue otro, sustituyendo a Djibril Diani en su segundo partido con el Charlotte FC.

Aloko se encontraba solo frente a un defensor que corría a su lado, con la mejor oportunidad para que The Crown anotara el tercer gol. Justo cuando se disponía a disparar, fue derribado y se le concedió un penalti. Maxi se dispuso a lanzar desde el punto de penalti, listo para intentar conseguir un doblete. El portero detuvo el disparo, pero Doucouré aprovechó el rebote y marcó su primer gol con The Crown.

El Charlotte FC no se conformó con marcar, ya que Aloko anotó un gol con una volea de primer toque tras un pase de Tyger Smalls , logrando así la segunda victoria consecutiva por 4-0 para The Crown.

Con información de Charlotte FC

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