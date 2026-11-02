CATS aplica cambios en la Línea Azul: Vía única y desvíos hasta el 6 de noviembre

Charlotte, NC.- El sistema de transporte público de Charlotte (CATS) realizará nuevos trabajos de mejora en la Línea Azul durante la primera semana de noviembre. Entre el lunes 2 y el viernes 6, la operación ferroviaria funcionará con vía única en el tramo comprendido entre las estaciones New Bern y Bland. La medida también incluirá desvíos temporales en un sector del sendero ferroviario, por lo que CATS recomienda a pasajeros y ciclistas planificar sus recorridos con anticipación.

Durante esos cinco días, los usuarios de la Línea Azul deberán abordar y descender de todos los trenes en los andenes con dirección sur, es decir, hacia I-485/South Boulevard, en las estaciones afectadas. Esta modificación cambiará la dinámica habitual de circulación y podría extender los tiempos de viaje.

Por ese motivo, CATS pide a los pasajeros que calculen minutos adicionales para sus traslados y presten atención a los anuncios, carteles e indicaciones que encontrarán en las estaciones. El personal y la señalización orientarán a los usuarios sobre los puntos habilitados para subir y bajar de los trenes.

Cambios para ciclistas y peatones

Las obras también afectarán temporalmente el recorrido de la vía verde que acompaña al corredor ferroviario. CATS establecerá desvíos entre el nuevo cruce peatonal de ferrocarril y la farmacia South End Cannon, ubicada en el 2334 de South Boulevard.

La agencia solicita a quienes utilizan ese sendero que respeten las rutas alternativas y sigan las indicaciones instaladas en el sector mientras avanzan los trabajos. Los cambios buscan facilitar las tareas de infraestructura sin interrumpir por completo la circulación de peatones y ciclistas.

Dónde consultar información y solicitar asistencia

Los usuarios pueden revisar los detalles del proyecto y el calendario completo de intervenciones en el sitio oficial de CATS, en la sección de mejoras del sistema y períodos de vía única de la Línea Azul.

Para consultas o reclamos, el servicio de atención al cliente recibe llamadas en el 704-336-7433 y correos electrónicos en telltransit@charlottenc.gov.

CATS también ofrece un sistema de suscripción a alertas específicas para ciclistas, que permite recibir información sobre cambios y desvíos.

La ciudad de Charlotte brinda adaptaciones razonables y servicios gratuitos de traducción para quienes los necesiten. Los interesados pueden solicitarlos por teléfono o correo electrónico a través de los mismos canales de atención.

El horario telefónico funciona de lunes a viernes, de 5:30 a. m. a 7 p. m.; los sábados y domingos, de 7 a. m. a 11:30 a. m. y de 12:30 p. m. a 4 p. m.

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