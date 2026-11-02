Avioneta Learjet cae en Florida y deja múltiples víctimas mortales

Palm Beach.- Un trágico accidente aéreo sacudió el domingo 1 de noviembre al condado Palm Beach, en el estado de Florida, luego de que un jet privado Learjet 60 se precipitara a tierra a gran velocidad en una vía pública de la ciudad de Greenacres.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que el violento impacto de la aeronave, que había despegado previamente desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en el estado de Texas, provocó la apertura de un gigantesco cráter sobre la calzada, además de generar daños severos en la infraestructura circundante, dispersar escombros a la redonda e inducir cierres viales y evacuaciones de emergencia en los vecindarios adyacentes.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Tras el accidente, autoridades ofrecieron una conferencia de prensa posterior para ofrecer un balance de la situación, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se unió a las autoridades locales para informar a la comunidad sobre el siniestro, confirmando la existencia de múltiples víctimas fatales, aunque los cuerpos de emergencia aún no han detallado una cifra exacta de fallecidos.

Sin embargo, horas más tarde se conoció por el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy que al menos 9 personas fallecieron, las cuales eran tripulantes del avión siniestrado.

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“La Administración Federal de Aviación y El Departamento de Transporte están monitoreando de cerca este accidente y compartirán actualizaciones a medida que sepamos más”, indicó Duffy en sus redes sociales.

Today's plane crash in Palm Beach County, Florida is a horrific tragedy Here's what we know:

– At 12:50 PM ET, a Learjet 60 crashed in a neighborhood near Cresthaven, FL

– All 9 people on board were killed

– The aircraft departed from Austin, Texas, and was headed to the Bahamas… — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 1, 2026

Residentes evacuados por accidente

Por otro lado, indicaron que como consecuencia de los destrozos estructurales y el riesgo en el perímetro, aproximadamente 600 residentes de la comunidad afectada debieron ser evacuados y actualmente están recibiendo asistencia mediante refugios temporales y cobertura de necesidades básicas.

Las autoridades locales mantienen las labores de inspección en el área del desastre y han solicitado la colaboración ciudadana, instando a cualquier persona que posea información o registros en video del momento de la caída a comunicarse directamente con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach a través de la línea telefónica 561-688-3400.

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