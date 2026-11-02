Astronautas de la EEI afinan detalles para la instalación final del panel solar

Houston.- La tripulación de la Expedición 75 a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) se encuentra ultimando los preparativos de cara al segundo y último paseo espacial de la serie, programado para el jueves a partir de las 7:00 a.m. (hora del Este), con el propósito de optimizar el sistema de generación de energía del laboratorio orbital.

La Nasa en un comunicado, detalló que los ingenieros de vuelo Joshua Kutryk (CSA) y Anil Menon (NASA) serán los encargados de instalar el octavo y último panel solar desplegable (roll-out solar array).

Señalaron que las labores se llevarán a cabo en la estructura de armazón de estribor (starboard truss), en el lado opuesto a la estructura de babor donde instalaron con éxito otro dispositivo similar el pasado 29 de octubre.

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Caminata espacial será de siete horas aproximadamente

Explicaron que se proyecta que la caminata espacial tenga una duración aproximada de siete horas, periodo tras el cual la capacidad de generación energética de la estación aumentará cerca de un 30 %, pasando de 160 kilovatios a unos 215 kilovatios. Por su parte, la cobertura en vivo a través de NASA+ dará inicio a las 5:30 a.m. del jueves.

Acotaron que previamente, Kutryk y Menon se unieron a los también ingenieros de vuelo de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney para repasar los procedimientos del brazo robótico Canadarm2 y sostener conferencias de preparación técnica con especialistas y controladores de misión.

Asimismo, señalaron que en paralelo a las tareas logísticas del paseo espacial, la tripulación continuó desarrollando investigaciones científicas en micrografía orientadas a la salud humana:

Joshua Kutryk utilizó el chaleco y la diadema del sistema Bio-Monitor mientras realizaba ejercicios en la bicicleta del módulo de laboratorio Destiny, analizando la adaptación cardiorespiratoria en condiciones de ingravidez.

utilizó el chaleco y la diadema del sistema Bio-Monitor mientras realizaba ejercicios en la bicicleta del módulo de laboratorio Destiny, analizando la adaptación cardiorespiratoria en condiciones de ingravidez. Luke Delaney se encargó de nutrir muestras de tejidos vasculares en crecimiento impresas dentro de la Instalación de Biofabricación (BioFabrication Facility).

se encargó de nutrir muestras de tejidos vasculares en crecimiento impresas dentro de la Instalación de Biofabricación (BioFabrication Facility). Jessica Watkins verificó la operatividad de un secuenciador de ADN portátil destinado al análisis genético de bacterias resistentes a los antibióticos en el espacio.

Por último, mencionaron que el segmento ruso operado por Roscosmos centró su jornada en el mantenimiento de sistemas y experimentos especializados: el comandante de la estación Pyotr Dubrov investigó la manufactura de cristales semiconductores de alta pureza; Sergey Teteryatnikov monitoreó su actividad cardíaca y presión arterial mediante electrodos; y Anna Kikina realizó labores de mantenimiento en el sistema de ventilación y transferencia de carga en la nave espacial Progress 96.

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