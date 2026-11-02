10 consejos para los votantes el día de las elecciones

Raleigh, NC.- El día de las elecciones de mitad de mandato de 2026 es el martes 3 de noviembre. La Junta Electoral Estatal ofrece los siguientes consejos para los votantes que acudan a las urnas ese día.

Consejos

Acuda a su centro de votación asignado el día de las elecciones. En todo Carolina del Norte, más de 2600 centros de votación estarán abiertos de 6:30 a. m. a 7:30 p. m. el martes. Los votantes que estén en la fila a las 7:30 p. m. podrán emitir su voto. Para encontrar tu centro de votación, utiliza el buscador de votantes . herramienta en el sitio web de la Junta Estatal. Encuentre su boleta de muestra. Los votantes pueden usar el de votantes buscador de la Junta Estatal. herramienta para localizar su boleta de muestra. Acceda a su registro de votante y luego desplácese hacia abajo hasta la sección «Su boleta de muestra». Consulte la Guía del votante judicial: Elecciones generales de 2026 . o información sobre los candidatos al Tribunal Supremo estatal y al Tribunal de Apelaciones. Lleve su identificación con foto. Se les pedirá a los votantes que muestren una identificación con foto en su centro de votación al registrarse para votar. La mayoría de los votantes mostrarán su licencia de conducir, pero se aceptan muchas otras identificaciones con foto. Para obtener más información, incluida la lista completa de identificaciones aceptables, visite BringItNC.gov.

5. No está permitido registrarse para votar el día de las elecciones. Si bien esa es la regla general, los votantes que cumplan los requisitos para votar después de la fecha límite habitual de inscripción (9 de octubre), ya sea por obtener la ciudadanía estadounidense o por recuperar sus derechos tras una condena por delito grave, sí pueden registrarse el día de las elecciones.

6. Puede votar en persona durante el horario comercial o en un centro de votación anticipada de su condado hasta las 3 p. m. del sábado 31 de octubre, fecha en que finaliza la votación anticipada.

7. Voto provisional. Si acude a votar y su nombre no figura en la lista de votantes, puede solicitar una papeleta provisional. Aproximadamente 10 días después de las elecciones, los votantes que emitieron un voto provisional pueden consultar el estado de su papeleta con la Búsqueda Provisional. herramienta. Lea más sobre el voto provisional . .

8.Asistencia al votante. Los votantes que necesiten ayuda pueden traer a una persona elegible . para ayudarles a entrar y salir del centro de votación o a completar su papeleta. Los funcionarios electorales también están disponibles para ayudar a los votantes. El voto desde el automóvil está disponible para los votantes que no pueden entrar al centro de votación sin ayuda debido a la edad o una discapacidad física. Para obtener más información, visite Voto desde el automóvil. .

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9. No se permiten fotos de las papeletas. La ley de Carolina del Norte prohíbe fotografiar o grabar videos de las papeletas de votación. Los votantes pueden usar dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, en la cabina de votación para acceder a la información de los candidatos. Sin embargo, no pueden usar estos dispositivos para comunicarse con nadie ni para tomar fotografías o grabar videos de su papeleta.

10. Las leyes estatales y federales prohíben la intimidación o la interferencia con los votantes. Esto incluye obstaculizar el acceso al centro de votación, ya sea dentro o fuera del mismo. También es un delito interferir con los funcionarios electorales en el ejercicio de sus funciones. Las sanciones por estas infracciones incluyen penas de prisión, multas o ambas.

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11. Los resultados electorales no oficiales se publicarán en el sitio web de la Junta Estatal. Consulte el panel de resultados electorales . Consulte la cronología de los resultados de la noche electoral . para obtener información sobre cuándo esperar los resultados no oficiales la noche de las elecciones.

Para obtener más información sobre cómo votar el día de las elecciones, consulte la sección Votar en persona el día de las elecciones.

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