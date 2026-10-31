Raleigh, NC.- Ya publicaron las tarifas aprobadas para las pólizas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2027.

Para quienes en Carolina del Norte cuentan con cobertura individual de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), los aumentos en las primas oscilarán entre el 8,35% y el 27,36%. Los aumentos para las pólizas de grupos pequeños oscilarán entre el 18,78% y el 19,54%.

El período de inscripción abierta para las pólizas de la ACA de 2027 se extiende desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 15 de enero de 2027. Si se inscribe antes del 15 de diciembre de 2026, su cobertura comenzará el 1 de enero de 2027. La cobertura para quienes se inscriban después del 15 de diciembre de 2026 comenzará el 1 de febrero de 2027.

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“Si bien los aumentos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) son mucho menores que los del año pasado, el incremento en el costo de las reclamaciones, la atención médica y los medicamentos recetados sigue elevando las primas mensuales”, declaró el Comisionado de Seguros, Mike Causey. “Es importante que quienes contraten un seguro médico bajo la ACA visiten www.healthcare.gov , investiguen las opciones disponibles y elijan los planes que mejor se adapten a sus necesidades y las de sus familias”.

El comisionado Causey instó a los consumidores que necesiten ayuda para explorar sus opciones a comunicarse con un especialista en consumo del Departamento de Seguros al 855-408-1212 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Otra opciones

Además de los planes de la ACA, el comisionado Causey sugirió que los habitantes de Carolina del Norte consideren otras opciones:

Inscríbase en un plan de salud a través de tu trabajo. Esta puede ser la opción más económica para muchas personas y familias. Si trabaja y su empleador ofrece beneficios de salud, podría calificar para inscribirse en un seguro médico a través de su empleador, incluso si lo rechazó anteriormente. También podría inscribirse a través del empleador de tu cónyuge o, si es menor de 26 años, a través del empleador de sus padres.

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Inscríbase en un plan a través de una aseguradora privada. Puede adquirir la cobertura mediante un agente o corredor, o directamente de una compañía de seguros de salud. Es posible que encuentre planes más económicos que los de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Asegúrese de que le brinden la cobertura que necesita.

Inscríbase en un plan de salud estudiantil. Si es menor de 30 años y está matriculado en una institución educativa, podría ser elegible para un plan de salud estudiantil. Póngase en contacto con tu escuela para explorar esta opción.

“Hagas lo que hagas, es importante que mantengas tu cobertura de seguro médico”, dijo el comisionado Causey.

Puede consultar los cambios aprobados en los planes individuales de ACA para 2027 en: Tarifas finales aprobadas de ACA para el año del plan 2027 – Individual | NC DOI .

Video: Reglas sobre seguros en Carolina del Norte