Charlotte, NC.- Con la llegada de Halloween, miles de familias se preparan para disfrutar de una de las celebraciones más esperadas por los niños. Entre disfraces, recorridos por los vecindarios y bolsas llenas de golosinas, las autoridades sanitarias de Carolina del Norte recuerdan la importancia de tomar algunas precauciones para garantizar una jornada segura.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) compartió una serie de recomendaciones dirigidas a padres, representantes y cuidadores, con especial atención al consumo y almacenamiento de los dulces que los pequeños reciben durante la tradicional actividad de pedir golosinas.

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Una de las principales sugerencias consiste en revisar cuidadosamente los empaques antes de permitir que los niños consuman cualquier producto. Los adultos deben comprobar que las cajas y envoltorios permanezcan intactos, verificar las fechas de vencimiento y descartar aquellos dulces que presenten daños, alteraciones o señales de manipulación.

El organismo también recomienda mantener las golosinas lejos de las mascotas. Algunos ingredientes, como el chocolate y ciertos edulcorantes presentes en productos sin azúcar, pueden resultar tóxicos para perros y gatos.

Otro consejo apunta a controlar las cantidades. Los padres pueden guardar los dulces en lugares seguros y establecer porciones diarias para evitar que los niños consuman grandes cantidades en poco tiempo. Esta medida ayuda a prevenir molestias digestivas y un consumo excesivo de azúcar.

Asimismo, los adultos deben separar las golosinas con ingredientes duros, pequeños o difíciles de masticar, especialmente cuando hay niños pequeños. Los caramelos duros, las nueces y ciertos confites pueden representar un riesgo de atragantamiento.

Más recomendaciones para una noche segura

Además de cuidar el consumo de golosinas, las familias pueden incorporar otras medidas preventivas:

Acompañar a los niños durante sus recorridos y elegir calles iluminadas.

Utilizar disfraces cómodos que permitan caminar y ver con claridad.

Incorporar elementos reflectantes o linternas para mejorar la visibilidad.

Evitar que los menores consuman dulces mientras caminan.

Consultar los ingredientes de las golosinas cuando existan alergias alimentarias.

Establecer horarios y puntos de encuentro para quienes participen en grupos.

Halloween invita a disfrutar, compartir y crear recuerdos. Sin embargo, una buena planificación y la supervisión de los adultos permiten que la diversión no termine en una emergencia.

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