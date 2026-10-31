Charlotte, NC.- Una nueva investigación del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg permitió sumar nuevos cargos contra Jamil Jaaber, quien acumulaba antecedentes penales de más de tres décadas.

As we wrap up Domestic Violence Awareness Month, we wanted to highlight a recent conviction sought by our Domestic Violence (DV) Unit. On March 20th, 2023, a detective from the Charlotte-Mecklenburg Police Department’s DV Unit was following up on a case involving Jamil Jaaber,… pic.twitter.com/aVltENMacM — CMPD News (@CMPD) October 31, 2026

Un tribunal de Carolina del Norte condenó a Jamil Jaaber a más de 24 años de prisión por varios delitos relacionados con violencia doméstica, intimidación de testigos y acoso grave. La sentencia, que se conoció el 5 de junio de 2026, reconoce el trabajo de investigación que desarrolló la Unidad de Violencia Doméstica del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

El caso comenzó en marzo de 2023, cuando un detective de esa unidad inició el seguimiento de una investigación que involucraba a Jaaber, de 48 años. Para entonces, el hombre permanecía bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg, luego de que las autoridades lo arrestaran el 18 de marzo.

En esa primera etapa, la fiscalía le atribuyó cargos por agresión mediante estrangulamiento, secuestro en segundo grado, agresión contra una mujer, amenazas comunicadas e interferencia con comunicaciones de emergencia.

Durante las diligencias, el detective descubrió que Jaaber había proferido amenazas contra varias personas vinculadas con distintos procesos judiciales en su contra. Según la investigación policial, estas intimidaciones ocurrieron durante varios meses.

Entre el 7 de abril y el 5 de mayo de 2023, el investigador obtuvo nuevas órdenes de arresto que permitieron incorporar seis cargos por intimidación de testigos y tres por acoso grave, ampliando así las acusaciones iniciales.

Las autoridades también destacaron el extenso historial delictivo de Jaaber, que supera los 30 años. Entre sus antecedentes figuran condenas por delincuencia habitual, posesión ilegal de armas de fuego por parte de una persona con antecedentes penales, agresión mediante exhibición de un arma, secuestro en segundo grado, robo con allanamiento, robo con arma peligrosa y asesinato en segundo grado.

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Finalmente, el 5 de junio de 2026, la justicia dictó sentencia contra Jaaber por intimidación de testigos, acoso grave, confinamiento ilegal, agresión contra una mujer y dos cargos relacionados con su condición de delincuente habitual. Tras el fallo, las autoridades lo trasladaron a la custodia del Departamento de Corrección de Adultos de Carolina del Norte.

El CMPD reconoció la colaboración de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg y de la Fiscalía del Distrito, cuyo apoyo contribuyó al desarrollo del caso.

La policía recordó que las personas que atraviesen situaciones de violencia doméstica, o conozcan a alguien que las experimente, pueden llamar al 911 o consultar los recursos de su Unidad de Violencia Doméstica.

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