Charlotte, NC.- El Charlotte FC consiguió una contundente victoria por 4-0 ante el CF Montréal el miércoles 28 de octubre y aseguró su clasificación a los playoffs de la Major League Soccer (MLS) por cuarta temporada consecutiva. El gran protagonista de la jornada fue el delantero israelí Liel Abada, quien firmó una actuación memorable con tres goles en apenas 18 minutos.

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Abada ingresó al terreno de juego en el minuto 65 y necesitó poco tiempo para cambiar el rumbo del encuentro. Con una destacada efectividad frente al arco, marcó tres tantos que sellaron la goleada y confirmaron su protagonismo en el equipo. El atacante consiguió así el segundo triplete de su carrera profesional, el tercero en la historia del Charlotte FC y el tercero más rápido registrado en la MLS.

Su actuación también le permitió recibir el reconocimiento de la liga como Jugador del Partido de la Jornada 33. Además, la MLS incluyó a Abada en el Equipo de la Jornada, junto al entrenador Dean Smith y al delantero Idan Toklomati, quienes también destacaron durante el compromiso.

«Es algo muy especial, la verdad. Marcar un hat-trick representa algo importante para cualquier delantero, extremo o jugador. Muchas gracias al equipo, que me ayudó, y al cuerpo técnico, que me impulsa cada día a ser mejor», expresó Abada después del encuentro.

El resultado no solo confirmó el buen momento individual del atacante, sino también la fortaleza colectiva del conjunto de Charlotte. La confianza del entrenador Dean Smith y el aporte de sus jugadores han permitido que el equipo mantenga la competitividad durante la recta final del campeonato.

Con el boleto a la postemporada asegurado, Charlotte FC ahora concentra sus esfuerzos en mejorar su ubicación en la tabla y conseguir una posición entre los cuatro primeros, un objetivo que podría ofrecerle ventajas de cara a las eliminatorias.

El próximo desafío llegará este sábado 31 de octubre, cuando el equipo enfrente a Orlando City SC a las 2:00 de la tarde. El compromiso marcará una nueva oportunidad para cerrar la temporada regular con un resultado positivo y llegar fortalecido a los playoffs.

La actuación de Abada deja un mensaje claro: Charlotte FC cuenta con figuras capaces de cambiar un partido en cuestión de minutos y competir por objetivos mayores en la MLS.

Con información de Charlotte FC

Video: Charlotte FC logra boleto a playoffs de MLS