«Latino Tu Voto Cuenta» invita a la comunidad al «Festival del Voto»

Charlotte, NC.- «Latino Tu Voto Cuenta«, una iniciativa comunitaria apartidista dirigida por voluntarios, invita a los residentes de Charlotte a participar en el «Festival del Voto» el sábado 31 de octubre de 2026, en el estacionamiento de Why Not Pizza, en el este de Charlotte.

El festival coincide con el último día de votación anticipada en Carolina del Norte. Su objetivo es animar a los votantes elegibles que aún no han votado a que hagan oír su voz, al mismo tiempo que se celebra a quienes ya han participado en el proceso democrático.

El evento, gratuito y apto para toda la familia, reunirá a residentes, voluntarios y colaboradores comunitarios para disfrutar de una tarde de música, comida, educación electoral y celebración.

Detalles del evento

Evento: Voto Festival – ¡Votemos juntos!

Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026

Hora: De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Estacionamiento de Why Not Pizza, 7008 E. W. T. Harris Blvd, Charlotte, NC 28215

Entrada: GRATUITA y abierta al público

Las actividades del festival incluyen:

Música en vivo y entretenimiento

Comida y helados gratuitos

Información y recursos electorales apartidistas

Concurso de disfraces para niños

Actividades familiares y celebración comunitaria

Fomento de la participación electoral latina

Con aproximadamente 56.912 votantes latinos registrados en el condado Mecklenburg, Latino Tu Voto Cuenta continúa sus esfuerzos para educar, involucrar y alentar a los residentes latinos a participar en las elecciones.

Desde 2017, esta iniciativa dirigida por voluntarios ha trabajado para aumentar el compromiso cívico, la participación electoral y la representación de la comunidad latina mediante la educación apartidista, el acercamiento a la comunidad y diversas colaboraciones.

«El Voto Festival es mucho más que votar. Se trata de celebrar a nuestra comunidad, reconocer la importancia de la participación cívica y recordar a cada votante elegible que su voz cuenta», afirmó Wendy Pascual, fundadora de Latino Tu Voto Cuenta. «Queremos invitar a todos los que aún no han votado a aprovechar este último día de votación anticipada. Y si ya votaron, vengan a celebrar con nosotros, traigan a su familia y animen a sus amigos y vecinos a participar. Juntos, podemos marcar la diferencia».

Una celebración comunitaria del compromiso cívico

El «Voto Festival» crea un ambiente acogedor donde los residentes pueden conectar con sus vecinos, obtener información sobre el proceso de votación y celebrar la participación cívica.

El evento está abierto a todos, sin importar su afiliación política, y no respalda a ningún candidato ni partido político.

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Se invita a los miembros de la comunidad a compartir esta invitación, traer a sus familias y unirse a la celebración.

Sobre «Latino Tu Voto Cuenta»

Fundada en 2017, «Latino Tu Voto Cuenta» es una iniciativa no partidista, dirigida por voluntarios, dedicada a aumentar la participación de los votantes latinos, el compromiso cívico y la representación en el condado Mecklenburg y en Carolina del Norte. A través de la educación, la divulgación y alianzas comunitarias, el grupo trabaja para empoderar a los residentes latinos, permitiéndoles tomar decisiones informadas y participar activamente en el proceso democrático.

Video: Continuamos haciendo un recorrido por distintos centros de votación