Monroe, NC.- Durante la temporada de Halloween, las autoridades refuerzan sus recomendaciones de seguridad ante el aumento de oportunidades para cometer hurtos en vecindarios y zonas residenciales. Un video de vigilancia que muestra a un individuo merodeando entre vehículos sirve como recordatorio de la importancia de mantener medidas preventivas, incluso dentro de comunidades aparentemente tranquilas.

El caso pone nuevamente sobre la mesa una práctica sencilla que puede ayudar a reducir los riesgos: la llamada rutina de las 9 PM. Esta iniciativa invita a los residentes a dedicar unos minutos cada noche para revisar sus vehículos y viviendas, cerrar los accesos y evitar que los delincuentes encuentren oportunidades para actuar.

Las recomendaciones incluyen cinco acciones fundamentales que pueden incorporarse fácilmente a la rutina diaria:

1. Cerrar las puertas del vehículo: los conductores deben comprobar que sus automóviles permanezcan bajo llave durante la noche. Este hábito también resulta importante cuando estacionan frente a sus propias viviendas.

2. Asegurar las entradas de la casa: cerrar las puertas con llave, incluso cuando alguien sale por unos minutos, ayuda a reducir las posibilidades de ingreso de personas desconocidas.

3. Retirar los objetos de valor: bolsos, billeteras, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros artículos atractivos para los ladrones nunca deben permanecer dentro del automóvil. Las autoridades también advierten sobre la importancia de no dejar armas de fuego en los vehículos.

4. Elegir lugares bien iluminados: siempre que las condiciones lo permitan, conviene estacionar en espacios con buena iluminación, ya que esto puede disminuir las oportunidades para quienes buscan actuar sin llamar la atención.

5. Reportar movimientos sospechosos: observar a personas que revisan las manijas de los automóviles o recorren estacionamientos entre los vehículos debe motivar una alerta a las fuerzas de seguridad.

La prevención adquiere especial relevancia durante Halloween, cuando muchas familias salen a recorrer los vecindarios, participan en actividades recreativas o reciben visitantes en sus hogares. Estas circunstancias pueden generar momentos de distracción que algunos delincuentes aprovechan.

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La rutina de las 9 PM busca convertir pequeñas acciones en hábitos permanentes de protección. No requiere grandes inversiones ni demasiado tiempo, pero sí constancia y atención.

El mensaje es claro: Cerrar las puertas, proteger las pertenencias y mantener los ojos abiertos puede marcar la diferencia entre una noche tranquila y una experiencia desagradable. Durante Halloween, lo ideal es reservar los sustos para las películas de terror y no para la seguridad del hogar.

Video: ¡Halloween seguro comienza en familia!