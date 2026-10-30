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Keiko Fujimori visita el CECOT y sella acuerdos bilaterales de seguridad con Nayib Bukele

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Keiko Fujimori visita el CECOT y sella acuerdos bilaterales de seguridad con Nayib Bukele
Foto: Cortesía X @presidenciaperu
Maria Gabriela Perez

San Salvador.- La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recorrió el jueves 29 de octubre el estratégico Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad de la nación centroamericana, acompañada por el canciller Carlos Espá y los ministros de Estado de su gabinete.

En un comunicado indicaron que la delegación peruana fue recibida por las autoridades locales, entre ellas el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, y el titular de Defensa, René Francis Merino, quienes explicaron los modelos de gestión penitenciaria, infraestructura carcelaria y los estrictos protocolos de contención aplicados en la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño.

Durante la visita, la mandataria destacó que este acercamiento responde a la necesidad de conocer de cerca modelos exitosos de control penitenciario, una de las principales demandas de su gestión ante el incremento de la extorsión y los índices de criminalidad en el Perú.

Ver más: Perú y Ecuador reafirman su alianza estratégica con la Declaración de Lima

Firmaron declaración de seguridad

Por otro lado, la jefa de Estado sostuvo un encuentro oficial con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en la Casa Presidencial, donde encabezaron una reunión de trabajo ampliada junto a sus respectivas comitivas ministeriales para evaluar agendas prioritarias de cooperación mutua.

En este sentido, ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta enfocada en consolidar alianzas estratégicas en áreas clave como la seguridad ciudadana, la lucha frontal contra la delincuencia organizada transnacional, la salud, la educación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

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