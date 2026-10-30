Esta es la nueva mascota del Aeropuerto de Charlotte

Charlotte, NC.- Es imposible contener la emoción que rodea a la primera mascota oficial del Aeropuerto de Charlotte (CLT), que superó a casi una docena de otros «aspirantes» en una audición competitiva a principios de este mes.

Zippy, la simpática mascota con forma de maleta rodante que luce el característico color azul de CLT, disfruta observando aviones, bailando y dando largos paseos por las cinco terminales del aeropuerto. Será embajador de la marca, reflejando los valores de CLT y su compromiso de conectar el mundo impulsando a las personas, las alianzas y la productividad.

¡Y Zippy tendrá una gran audiencia! En 2025, el aeropuerto CLT recibió a más de 53 millones de pasajeros y actualmente es el séptimo aeropuerto con mayor tráfico aéreo del mundo.

“Buscábamos una forma única de conectar con nuestros pasajeros, empleados y la comunidad de Charlotte, que fuera más allá de los canales tradicionales de comunicación y marketing”, declaró Amanda DeWeese, directora de comunicaciones del aeropuerto CLT. “Es un embajador alegre y cercano de CLT que puede hacer que la experiencia en el aeropuerto sea más memorable, especialmente para familias y viajeros jóvenes”.

DeWeese añadió: “Las personas en el aeropuerto pueden estar teniendo su mejor día o su peor día, y si podemos hacer que sonrían, estamos haciendo bien nuestro trabajo”.

Idea nacida en 2020

El proyecto comenzó en 2020, se interrumpió y luego se reanudó en 2024 con un renovado impulso para dar vida a la mascota.

“La idea de una mascota para el Aeropuerto de Charlotte (CLT) surgió al observar que cada vez más aeropuertos y departamentos municipales presentaban sus propias mascotas”, dijo Erin Harris, gerente de marketing de CLT. “Los equipos de marketing, comunicaciones y participación comunitaria debatieron entonces sobre el valor y las oportunidades que una mascota podría aportar al aeropuerto”.

A finales de 2025, los empleados del Departamento de Aviación votaron para elegir el nombre de Zippy. En octubre de 2026, CLT publicó un vídeo en formato de falso documental en las redes sociales anunciando la llegada de nuestro amigo equipaje.

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