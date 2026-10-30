El Papa León XIV vota por correo en las elecciones de mitad de mandato en EE.UU.

Chicago.- La Sala de Prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano estadounidense en los comicios de medio término, enviando su respectiva papeleta electoral por correo a la ciudad de Chicago.

De acuerdo con un comunicado del Vaticano, esta acción forma parte de una consolidada práctica de participación cívica por parte del Pontífice, quien históricamente ha votado en cada oportunidad que se le ha presentado, incluyendo los periodos en los que residió en el Perú.

“El Santo Padre ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos», destacó el escrito. Al mismo tiempo, señalaron que “siguiendo esta práctica de larga data de participación cívica, ha enviado su voto por correo en Chicago”.

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Destaca que es un proceso democrático

Por otro lado, indicaron que el Santo Padre manifestó su firme convicción respecto a que la participación en los procesos democráticos constituye tanto un derecho fundamental como un deber cívico ineludible para los ciudadanos.

El Papa ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos – Vatican News https://t.co/FUE5asOW2j — Vatican News (@vaticannews_es) October 30, 2026

Asimismo, para concretar su voto desde el extranjero, el proceso se amparó en la legislación del estado de Illinois y bajo la normativa federal conocida como UOCAVA (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act), la cual facilita la emisión del sufragio a los ciudadanos estadounidenses residentes fuera del país.

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