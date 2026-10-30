DHS anuncia más de 4.100 arrestos en Texas tras la «Misión Estrella Solitaria»

Washington.- El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, en compañía de altos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ofreció una conferencia de prensa en Dallas, Texas, para dar a conocer el balance oficial de la «Misión Estrella Solitaria» (Lone Star Mission), un operativo de procuración de justicia ejecutado en todo el estado.

En un comunicado, indicaron que la intervención coordinada, desarrollada del 19 al 29 de octubre por las cinco oficinas de campo de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE en territorio texano, culminó con la detención de 4.170 inmigrantes indocumentados, entre los que figuran homicidas, agresores sexuales, conductores ebrios y traficantes de personas.

Explicaron que durante el despliegue operativo, respaldado por directores regionales como Miguel Vergara (Dallas), Bret Bradford (Houston), Joshua Johnson (San Antonio), Christopher McGregor (El Paso) y Mellissa De Leon (Harlingen).

@SecMullinDHS on the importance partnerships played in the MASSIVE @ICEgov Lone Star Mission that led to the arrest of over 4,100+ illegal aliens in just 10 days. "Here in Texas they're protecting their state…thank you for the cooperation that we had from our partners from… pic.twitter.com/NJJrKQavzW — Homeland Security (@DHSgov) October 29, 2026

Al respecto, el secretario Mullin destacó que los resultados reafirman la efectividad de las asociaciones estratégicas entre agencias federales, estatales y locales para salvaguardar las comunidades estadounidenses.

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Capturan a migrantes con diversos delitos

Por otro lado, señalaron que entre los perfiles de mayor peligrosidad capturados durante las acciones destacan Javier Hernández Alcón, un ciudadano mexicano con antecedentes por robo con fuerza y un arresto previo por homicidio calificado; Orlando Aguilar, detenido en Dallas por delitos graves de lesiones por intoxicación alcohólica y manejo en estado de ebriedad; y Ramón Antonio Martínez, buscado en Honduras por su presunta vinculación en el homicidio de un connacional.

Asimismo, las autoridades reportaron la aprehensión de Gerardo Daniel Rivera-Rivera, con condenas por agresión sexual grave y reingreso ilegal; y de Víctor Manuel Macias-Castro, identificado como miembro del Cártel de La Línea y con historial por contrabando de indocumentados y violaciones migratorias.

Por último, el titular del DHS subrayó que estas acciones responden al liderazgo directivo para combatir la criminalidad migratoria, asegurando que ICE continuará ejecutando operaciones contundentes para garantizar la seguridad pública en el país.

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